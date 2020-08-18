Ученые назвали посткоронавирусный синдром у детей отдельной болезнью

Для синдрома Кавасаки характерны конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки полости рта и губ, отеки конечностей, полиморфная сыпь и увеличение шейных лимфатических узлов. Однако ученые выяснили, что лишь у двоих пациентов были такие симптомы. У остальных же наблюдались нетипичные для синдрома Кавасаки признаки, включая расстройство желудочно-кишечного тракта и нарушения в работе сердца. Кроме того, изменения состава крови детей и уровня активности различных иммунных клеток также были нехарактерными.