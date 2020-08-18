Ученые назвали посткоронавирусный синдром у детей отдельной болезнью
Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, переболевших коронавирусом, представляет собой отдельное заболевание и отличается от синдрома Кавасаки, с которым его связывали ранее, следует из научной статьи британских ученых, опубликованной в журнале Nature Medicine.
«Характеристики нашей когорты и наблюдаемые нами изменениях иммунных клеток показывают, что MIS-C, вероятно, будет отдельным иммунопатологическим заболеванием, связанным с более тяжелым заболеванием SARS-CoV-2 у серопозитивных детей. Механизмы, лежащие в основе этих иммунных нарушений, являются приоритетными для дальнейших исследований», — говорится в результатах исследования.
В ходе исследования ученые изучили историю болезней 25 детей от 7 до 14 лет, которые перенесли тяжелую форму коронавирусной инфекции с апреля по май 2020 года. После выздоровления у них в той или иной форме проявился посткоронавирусный синдром, по симптоматике походивший на синдром Кавасаки.
Для синдрома Кавасаки характерны конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки полости рта и губ, отеки конечностей, полиморфная сыпь и увеличение шейных лимфатических узлов. Однако ученые выяснили, что лишь у двоих пациентов были такие симптомы. У остальных же наблюдались нетипичные для синдрома Кавасаки признаки, включая расстройство желудочно-кишечного тракта и нарушения в работе сердца. Кроме того, изменения состава крови детей и уровня активности различных иммунных клеток также были нехарактерными.
По данным университета Джонса Хопкинса на 18 августа, в мире коронавирусом заразились 21,8 млн человек, из которых 774 тыс. умерли. В России, по данным оперштаба, общее число случаев заражения достигло 932 493, 4748 — за последние сутки. Число активных случаев составляет 173 993. Умерли за день 132 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 872. За сутки в России полностью выздоровели 6527 человек.