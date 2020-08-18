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Ученые назвали посткоронавирусный синдром у детей отдельной болезнью

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Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, переболевших коронавирусом, представляет собой отдельное заболевание и отличается от синдрома Кавасаки, с которым его связывали ранее, следует из научной статьи британских ученых, опубликованной в журнале Nature Medicine.

«Характеристики нашей когорты и наблюдаемые нами изменениях иммунных клеток показывают, что MIS-C, вероятно, будет отдельным иммунопатологическим заболеванием, связанным с более тяжелым заболеванием SARS-CoV-2 у серопозитивных детей. Механизмы, лежащие в основе этих иммунных нарушений, являются приоритетными для дальнейших исследований», — говорится в результатах исследования.

В ходе исследования ученые изучили историю болезней 25 детей от 7 до 14 лет, которые перенесли тяжелую форму коронавирусной инфекции с апреля по май 2020 года. После выздоровления у них в той или иной форме проявился посткоронавирусный синдром, по симптоматике походивший на синдром Кавасаки.

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Для синдрома Кавасаки характерны конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки полости рта и губ, отеки конечностей, полиморфная сыпь и увеличение шейных лимфатических узлов. Однако ученые выяснили, что лишь у двоих пациентов были такие симптомы. У остальных же наблюдались нетипичные для синдрома Кавасаки признаки, включая расстройство желудочно-кишечного тракта и нарушения в работе сердца. Кроме того, изменения состава крови детей и уровня активности различных иммунных клеток также были нехарактерными.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18 августа, в мире коронавирусом заразились 21,8 млн человек, из которых 774 тыс. умерли. В России, по данным оперштаба, общее число случаев заражения достигло 932 493, 4748 — за последние сутки. Число активных случаев составляет 173 993. Умерли за день 132 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 872. За сутки в России полностью выздоровели 6527 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных