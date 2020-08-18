Минздрав показал процесс производства российской вакцины от коронавируса

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент России Владимир Путин. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется ее массовое производство. Министр здравоохранения Михаил Мурашкой заявлял, что вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.