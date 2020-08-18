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Минздрав показал процесс производства российской вакцины от коронавируса

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Минздрав России показал процесс производства первой в мире вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Производство российской вакцины началось 15 августа. По данным Минздрава, это двухкомпонентный препарат для внутримышечного применения, который будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 г.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент России Владимир Путин. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется ее массовое производство. Министр здравоохранения Михаил Мурашкой заявлял, что вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.

Ранее по теме: Минздрав разъяснил порядок вакцинации медиков от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных