Минздрав показал процесс производства российской вакцины от коронавируса
Минздрав России показал процесс производства первой в мире вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Производство российской вакцины началось 15 августа. По данным Минздрава, это двухкомпонентный препарат для внутримышечного применения, который будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 г.
О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент России Владимир Путин. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется ее массовое производство. Министр здравоохранения Михаил Мурашкой заявлял, что вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.