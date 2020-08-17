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Минздрав разъяснил порядок вакцинации медиков от коронавируса

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Вакцину, разработанную центром им. Гамалеи, получат прежде всего медицинские работники, поскольку они относятся к группе риска, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минздрава.

«Вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, – прежде всего медицинские работники», – сказали в министерстве, отметив, что параллельно вакцинации будут идти пострегистрационные исследования.

Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц. Он добавил, что вакцинация может проходить с некоторой задержкой, так как основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование.

12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Вакцинация будет добровольной, подчеркнул министр.

Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных