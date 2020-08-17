Минздрав разъяснил порядок вакцинации медиков от коронавируса

«Вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, – прежде всего медицинские работники», – сказали в министерстве, отметив, что параллельно вакцинации будут идти пострегистрационные исследования.