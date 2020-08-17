Минздрав разъяснил порядок вакцинации медиков от коронавируса
Вакцину, разработанную центром им. Гамалеи, получат прежде всего медицинские работники, поскольку они относятся к группе риска, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минздрава.
«Вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, – прежде всего медицинские работники», – сказали в министерстве, отметив, что параллельно вакцинации будут идти пострегистрационные исследования.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц. Он добавил, что вакцинация может проходить с некоторой задержкой, так как основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование.
12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Вакцинация будет добровольной, подчеркнул министр.
Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.