Голикова рассказала о ситуации с омикроном в России
На сегодняшний день в России выявлено 1682 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса омикрон в 42 из 85 регионов, сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции вице-премьер страны Татьяна Голикова.
«По результатам секвенирования в Российской Федерации выявлено 1682 случая вируса омикрон, но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. Но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и, в частности, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время», — сказала она.
По словам Голиковой, сейчас омикрон является доминирующим штаммом коронавируса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако в целом по России на данный вариант инфекции совокупно с некоторыми другими не доминирующими штаммами приходятся 40% заболеваний COVID-19. Наибольшую же часть в 60% все еще занимает дельта-штамм.
Вице-премьер отметила, что более 70% тех, кто заразились омикроном, не выезжали за пределы России, что говорит об активном развитии этого вируса внутри страны. Из заболевших 27,9% были вакцинированы от коронавируса, 3,2% сделали лишь одну из двух прививок, 4,6% — ранее переболели, сделали прививки или все сразу. Однако наибольшая часть инфицированных — 68,9% — не прошли вакцинацию от COVID-19.
При этом растет количество заразившихся омикроном детей, добавила Голикова со ссылкой на международные данные. Доля таковых теперь составляет 15%, причем речь идет преимущественно о пациентах 2-5 лет. У них наблюдаются поражения верхних дыхательных путей и бронхов.
О том, что из-за быстрого распространения омикрона, выявленного на юге Африки в начале ноября, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, правительство сообщило на прошлой неделе. С 11 января заболеваемость COVID-19 в стране стала расти быстрыми темпами. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря прошлого года. Умерли 688 заболевших. За все время пандемии в России коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, из которых 9,9 млн выздоровели, 322 678 скончались.
Омикрон впервые выявили на юге Африки в начале ноября 2021 г., после чего он стал быстро распространяться по странам. По данным Всемирной организации здравоохранения, данный штамм имеет 32 мутации — больше, чем все известные ранее. Эти изменения повышают его заразность, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом омикрон реже вызывает тяжелое течение COVID-19, добавила она.