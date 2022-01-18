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Срок карантина для заболевших COVID-19 сокращен до семи дней

Ведомости

Срок нахождения на карантине граждан, заразившихся коронавирусом, уменьшен вдвое — с двух недель до одной, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала она.

Голикова отметила, что правительство будет наблюдать за ситуацией и при необходимости скорректирует установленные сроки. Ранее в октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сократила максимальное время получения гражданами результатов ПЦР-теста на COVID-19 до 24 часов.

Голикова отметила, что сейчас рост числа заражений коронавирусом наблюдается в 67 из 85 регионов России. При этом южноафриканский штамм «омикрон» выявлен в 42 субъектах страны. Общее число зарегистрированных случаев заражения новым вариантом вируса составляет 1682. 

Пока в России продолжает доминировать штамм «дельта»: на него приходится 60% заражений коронавирусом. Остальные 40% — на «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты инфекции. При этом 70% зараженных южноафриканским штаммом не покидали границы страны, что свидетельствует об активном развитии данного варианта внутри России, резюмировала Голикова.

О том, что из-за быстрого распространения «омикрона», выявленного на юге Африки в начале ноября, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, правительство сообщило на прошлой неделе. С 11 января заболеваемость COVID-19 в стране стала расти быстрыми темпами. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря прошлого года. Умерли 688 заболевших. За все время пандемии с России коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, из которых 9,9 млн выздоровели, 322 678 скончались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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