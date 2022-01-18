Срок карантина для заболевших COVID-19 сокращен до семи дней
Срок нахождения на карантине граждан, заразившихся коронавирусом, уменьшен вдвое — с двух недель до одной, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала она.
Голикова отметила, что правительство будет наблюдать за ситуацией и при необходимости скорректирует установленные сроки. Ранее в октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сократила максимальное время получения гражданами результатов ПЦР-теста на COVID-19 до 24 часов.
Голикова отметила, что сейчас рост числа заражений коронавирусом наблюдается в 67 из 85 регионов России. При этом южноафриканский штамм «омикрон» выявлен в 42 субъектах страны. Общее число зарегистрированных случаев заражения новым вариантом вируса составляет 1682.
Пока в России продолжает доминировать штамм «дельта»: на него приходится 60% заражений коронавирусом. Остальные 40% — на «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты инфекции. При этом 70% зараженных южноафриканским штаммом не покидали границы страны, что свидетельствует об активном развитии данного варианта внутри России, резюмировала Голикова.
О том, что из-за быстрого распространения «омикрона», выявленного на юге Африки в начале ноября, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, правительство сообщило на прошлой неделе. С 11 января заболеваемость COVID-19 в стране стала расти быстрыми темпами. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря прошлого года. Умерли 688 заболевших. За все время пандемии с России коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, из которых 9,9 млн выздоровели, 322 678 скончались.