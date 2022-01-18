В Москве продлят требования по удаленной работе и самоизоляцию для пожилых

Собянин в своем блоге напомнил, что согласно опыту других стран «омикрон» намного заразнее «дельта»-варианта коронавируса, но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. На предыдущей неделе число зафиксированных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день, а 18 января этот показатель превысил 8 тыс. Число госпитализаций при этом остается сравнительно небольшим, заметил Собянин.