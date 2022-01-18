В Москве продлят требования по удаленной работе и самоизоляцию для пожилых
Власти Москвы продлевают режим самоизоляции для пожилых людей, а также требование по переводу на дистанционный режим работы 30% работников. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
«Продлим ограничения, связанные с дистанционной работой — не менее 30% работников, также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество на дистанционную работу, максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакт. Помимо этого, продляем также режим самоизоляции для пожилых людей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Согласно информации, опубликованной в блоге Собянина, домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу продлеваются до 1 апреля текущего года.
По словам мэра, власти Москвы планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса только исходя из ситуации в медицинской системе столицы.
Собянин в своем блоге напомнил, что согласно опыту других стран «омикрон» намного заразнее «дельта»-варианта коронавируса, но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. На предыдущей неделе число зафиксированных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день, а 18 января этот показатель превысил 8 тыс. Число госпитализаций при этом остается сравнительно небольшим, заметил Собянин.
«С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем «горячий резерв» свободных коронавирусных коек», — сказал мэр. По его словам, Москве «предстоит пережить несколько сложных недель». Власти значительно увеличили количество дежурных врачей в поликлиниках, чтобы медучреждения могли справиться с возросшей нагрузкой.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 января, в Москве за сутки выявили 8342 случая коронавируса — показатель превысил уровень в 8000 впервые с 18 июня. 821 пациент был госпитализирован с COVID-19 за сутки. На ИВЛ находятся 507 человек.