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Общество

В Москве продлят требования по удаленной работе и самоизоляцию для пожилых

Ведомости

Власти Москвы продлевают режим самоизоляции для пожилых людей, а также требование по переводу на дистанционный режим работы 30% работников. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Продлим ограничения, связанные с дистанционной работой — не менее 30% работников, также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество на дистанционную работу, максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакт. Помимо этого, продляем также режим самоизоляции для пожилых людей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно информации, опубликованной в блоге Собянина, домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу продлеваются до 1 апреля текущего года.

По словам мэра, власти Москвы планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса только исходя из ситуации в медицинской системе столицы.

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Собянин в своем блоге напомнил, что согласно опыту других стран «омикрон» намного заразнее «дельта»-варианта коронавируса, но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. На предыдущей неделе число зафиксированных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день, а 18 января этот показатель превысил 8 тыс. Число госпитализаций при этом остается сравнительно небольшим, заметил Собянин.

«С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем «горячий резерв» свободных коронавирусных коек», — сказал мэр. По его словам, Москве «предстоит пережить несколько сложных недель». Власти значительно увеличили количество дежурных врачей в поликлиниках, чтобы медучреждения могли справиться с возросшей нагрузкой.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 января, в Москве за сутки выявили 8342 случая коронавируса — показатель превысил уровень в 8000 впервые с 18 июня. 821 пациент был госпитализирован с COVID-19 за сутки. На ИВЛ находятся 507 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных