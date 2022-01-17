Законопроекты о QR-кодах останутся в архиве Госдумы

Законопроекты о QR-кодах останутся в архиве ГосдумыПрезидент впервые, как говорит его пресс-секретарь, аннулировал собственные поручения
Совет Государственной думы 17 января единогласно снял с рассмотрения нижней палаты законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщил спикер Вячеслав Володин. Он заявил, что обратная связь позволяет на основе диалога вырабатывать правильные решения. 14 января заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и Володин заявили, что законопроект будет отложен.
Перед заседанием совета Думы Володин пообщался с лидерами думских фракций, а на самом заседании дискуссии по законопроекту не было, сказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме: «С предложением снять его с рассмотрения выступил Володин, поддержали и пошли дальше». Это подтверждает и координатор выступавшей против инициативы фракции КПРФ Николай Коломейцев: «Решение принято, понятно, что все сейчас единогласно поддержали».