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Законопроекты о QR-кодах останутся в архиве Госдумы

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Максим Иванов Елена Мухаметшина
Законопроект о QR-кодах разрабатывался под волну «дельты», а сейчас иная ситуация / Максим Стулов / Ведомости

Совет Государственной думы 17 января единогласно снял с рассмотрения нижней палаты законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщил спикер Вячеслав Володин. Он заявил, что обратная связь позволяет на основе диалога вырабатывать правильные решения. 14 января заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и Володин заявили, что законопроект будет отложен.

Перед заседанием совета Думы Володин пообщался с лидерами думских фракций, а на самом заседании дискуссии по законопроекту не было, сказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме: «С предложением снять его с рассмотрения выступил Володин, поддержали и пошли дальше». Это подтверждает и координатор выступавшей против инициативы фракции КПРФ Николай Коломейцев: «Решение принято, понятно, что все сейчас единогласно поддержали».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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