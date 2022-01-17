Законопроекты о QR-кодах останутся в архиве Госдумы

Перед заседанием совета Думы Володин пообщался с лидерами думских фракций, а на самом заседании дискуссии по законопроекту не было, сказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме: «С предложением снять его с рассмотрения выступил Володин, поддержали и пошли дальше». Это подтверждает и координатор выступавшей против инициативы фракции КПРФ Николай Коломейцев: «Решение принято, понятно, что все сейчас единогласно поддержали».