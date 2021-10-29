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Собянин заявил о росте детской смертности от коронавируса

Ведомости

Смертность от коронавируса увеличилась среди детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дети с хроническими заболеваниями очень тяжело переносят COVID-19. Ранее мэр рассказал, что в новую волну коронавируса число детей, которые заражаются коронавирусом, выросло в два-три раза. 

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что для детей с хроническими заболеваниями, которые нарушают работу иммунной системы, в больницах Москвы введены новые протоколы лечения и новые препараты. 

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что каждый день в городе заражается коронавирусом около 1000 детей, из них 20-30 попадают в больницы. За весь период пандемии COVID-19 перенесли около 200 000 детей. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Сейчас на лечении от коронавируса находятся около 60 000 детей. За последние сутки в Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом. С 28 октября по 7 ноября в Москве действует режим нерабочих дней. Их объявили на фоне роста случаев COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных