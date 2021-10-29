Собянин заявил о росте детской смертности от коронавируса

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что для детей с хроническими заболеваниями, которые нарушают работу иммунной системы, в больницах Москвы введены новые протоколы лечения и новые препараты.