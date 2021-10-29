Собянин заявил о росте детской смертности от коронавируса
Смертность от коронавируса увеличилась среди детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дети с хроническими заболеваниями очень тяжело переносят COVID-19. Ранее мэр рассказал, что в новую волну коронавируса число детей, которые заражаются коронавирусом, выросло в два-три раза.
«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что для детей с хроническими заболеваниями, которые нарушают работу иммунной системы, в больницах Москвы введены новые протоколы лечения и новые препараты.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что каждый день в городе заражается коронавирусом около 1000 детей, из них 20-30 попадают в больницы. За весь период пандемии COVID-19 перенесли около 200 000 детей.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Сейчас на лечении от коронавируса находятся около 60 000 детей. За последние сутки в Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом. С 28 октября по 7 ноября в Москве действует режим нерабочих дней. Их объявили на фоне роста случаев COVID-19.