Pfizer начала испытания вакцины от коронавируса на детях от 6 месяцев
Pfizer начала испытания вакцины от коронавируса на младенцах от 6 месяцев и детях до 11 лет, сообщает пресс-служба компании.
«Первые участники получили дозировку в глобальном исследовании с оценкой безопасности вакцины Pfizer-BioNTech, терпимости и иммуногенности у здоровых детей от 6 месяцев до 11 лет», — говорится в сообщении компании. Подробностей этого этапа испытаний не приводится.
Ранее, в феврале, Pfizer и BioNTech, начали испытания вакцины среди здоровых беременных женщин в возрасте от 18 лет и старше.
Эффективность вакцины Pfizer и BioNTech для взрослых оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.