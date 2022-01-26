Число заболевших COVID-19 детей в Москве выросло в 14 раз за две недели
В Москве число детей, заболевших COVID-19, увеличилось за две недели в 14 раз — с 2000 в неделю до 28 000. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, до 120 в сутки, сообщил департамент здравоохранения города. Там назвали «беспрецедентным» рост заболеваемости ковидом среди детей. По их данным, около половины детей, госпитализированных с COVID-19, были переведены из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — говорится в сообщении. В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей принято решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на 3 недели.
Ограничения не затронут детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях или состояниях, «не допускающих промедления в оказании медицинской помощи». Экстренную помощь продолжат оказывать всем детям без исключений, сообщили в департаменте.
В сообщении говорится, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Москве выросла в пять раз, что увеличило нагрузку на поликлиники. В связи с этим власти города попросили москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. Прием по другим заболеваниям будет временно ограничен.
За последние сутки в России зарегистрировано 67 809 случаев COVID-19. В Москве за последние сутки выявили 18 935 случаев заражения. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.