Число заболевших COVID-19 детей в Москве выросло в 14 раз за две недели

В Москве число детей, заболевших COVID-19, увеличилось за две недели в 14 раз — с 2000 в неделю до 28 000. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, до 120 в сутки, сообщил департамент здравоохранения города. Там назвали «беспрецедентным» рост заболеваемости ковидом среди детей. По их данным, около половины детей, госпитализированных с COVID-19, были переведены из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.