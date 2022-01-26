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Общество

Число заболевших COVID-19 детей в Москве выросло в 14 раз за две недели

Ведомости

В Москве число детей, заболевших COVID-19, увеличилось за две недели в 14 раз — с 2000 в неделю до 28 000. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, до 120 в сутки, сообщил департамент здравоохранения города. Там назвали «беспрецедентным» рост заболеваемости ковидом среди детей. По их данным, около половины детей, госпитализированных с COVID-19, были переведены из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — говорится в сообщении. В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей принято решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на 3 недели.

Ограничения не затронут детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях или состояниях, «не допускающих промедления в оказании медицинской помощи». Экстренную помощь продолжат оказывать всем детям без исключений, сообщили в департаменте.

В сообщении говорится, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Москве выросла в пять раз, что увеличило нагрузку на поликлиники. В связи с этим власти города попросили москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. Прием по другим заболеваниям будет временно ограничен.

За последние сутки в России зарегистрировано 67 809 случаев COVID-19. В Москве за последние сутки выявили 18 935 случаев заражения. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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