Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 64%

В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантах инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.