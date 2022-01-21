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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 64%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 0,7 п. п. и достиг 64,4% при цели в 80%, сообщается на сайте оперштаба.

«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%», — рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что регионом-лидером по уровню коллективного иммунитета в России является Севастополь. Там показатель составляет 90,5%. Значение выше целевого зафиксировано также в Санкт-Петербурге (84,6%), Карелии (83,0%) и на Чукотке (80,6%). В Москве уровень коллективного иммунитета оценивается в 66,6%.

Сейчас в стране активно распространяется южноафриканский штамм коронавируса «омикрон», предупредила Голикова. Предполагается, что он вытеснит вариант «дельта» и станет доминирующим. В связи с этим вице-премьер рекомендовала тем, кто сделал прививку от COVID-19 или переболел им более полугода назад, пройти ревакцинацию.

За неделю ситуация с коронавирусом улучшилась в 29 регионах России, а в трех ухудшилась. Речь идет о Дагестане, Смоленской области и Удмуртии. 

В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантах инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявили рекордные за всю пандемию 49 513 случаев заражения. Скончались 692 пациента с COVID-19. За все время коронавирус подтвердился почти у 11 млн граждан, из которых практически 10 млн выздоровели, 324 752 умерли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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