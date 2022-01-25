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В России выросла доля готовых привить своих детей от коронавируса

Ведомости

33% россиян готовы сделать своим детям прививку от коронавируса. За три последних месяца доля родителей, которые готовы вакцинировать своего ребенка, выросла с 26 до 33%, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob, в котором приняли участие 500 родителей.

Аналитики отметили, что готовы вакцинировать своего ребенка от коронавируса 11% участников опроса, 22% скорее готовы на такой шаг. 32% опрошенных родителей категорически против вакцинации своего ребенка от коронавируса, а еще 35% не собираются прививать детей.

В исследовании говорится, что вакцинацию детей от коронавируса поддержали 15% вакцинированных и 2% невакцинированных родителей, а категорически против выступили 62% непривитых матерей.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил «РИА Новости», что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» выросла с 10-11% до 15%. Это говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных групп, пояснил он.

В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет. 24 января минздрав Подмосковья сообщил о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте 12-17 лет. Власти нескольких регионов сообщили о получении первой партии препарата. Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.

По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

Ранее по теме: В Московской области началась вакцинация подростков от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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