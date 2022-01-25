В России выросла доля готовых привить своих детей от коронавируса
Аналитики отметили, что готовы вакцинировать своего ребенка от коронавируса 11% участников опроса, 22% скорее готовы на такой шаг. 32% опрошенных родителей категорически против вакцинации своего ребенка от коронавируса, а еще 35% не собираются прививать детей.
В исследовании говорится, что вакцинацию детей от коронавируса поддержали 15% вакцинированных и 2% невакцинированных родителей, а категорически против выступили 62% непривитых матерей.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил «РИА Новости», что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» выросла с 10-11% до 15%. Это говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных групп, пояснил он.
В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет. 24 января минздрав Подмосковья сообщил о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте 12-17 лет. Власти нескольких регионов сообщили о получении первой партии препарата. Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.