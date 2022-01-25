В России выросла доля готовых привить своих детей от коронавируса

В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет. 24 января минздрав Подмосковья сообщил о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте 12-17 лет. Власти нескольких регионов сообщили о получении первой партии препарата. Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.