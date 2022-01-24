В Московской области началась вакцинация подростков от коронавируса
Вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса началась в Московской области, прививки будут делать препаратом «Спутник М», сообщил региональный минздрав.
«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1800 комплектов доз. Она уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник», — сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Она напомнила, что прививки детям будут делать добровольно на основании письменного согласия родителей. Перед вакцинацией ребенка должен будет осмотреть врач. Дети смогут сделать прививку в детской поликлинике по предварительной записи через региональный портал госуслуг, добавили в министерстве.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.