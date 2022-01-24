В Московской области началась вакцинация подростков от коронавируса

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.