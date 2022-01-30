В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в сутки

В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в суткиЭтот показатель растет каждый день
Число заболевших коронавирусом в России может достигнуть уровня 200 000 новых случаев в сутки в течение февраля, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Негативный сценарий, который предполагает превышение отметки в 100 000 новых заражений в сутки, сбылся за 2,5 недели. О нем главный государственный санитарный врач России Анна Попова предупреждала 11 января.
Суточная заболеваемость COVID-19 за 28 января выросла на 15% к предыдущему дню и составила 113 122 случая в сутки. За 29 января показатель увеличился еще на 7% к предыдущему дню до 121 228 заболевших в сутки, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Количество госпитализаций в стране за 28 января выросло на 3,7% к предыдущему дню до 14 570 человек в сутки. За 29 января их число уменьшилось на 32% до 9883 человек в сутки.
Оперативный штаб фиксирует новый заразный штамм омикрон уже в 82 из 85 регионов страны. На совещании президента с членами правительства 26 января вице-премьер Татьяна Голикова докладывала, что 47,9% случаев заболевания связаны с дельтой, а 52,1% – с омикроном и другими штаммами. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом за 29 января по-прежнему наблюдается в Москве (плюс 24 030 заболевших), Санкт-Петербурге (17 833) и Московской области (11 434). В этих регионах омикрон, по данным местных властей, доминирует. Следом высокий уровень суточной заболеваемости показывают Ханты-Мансийский автономный округ (2954), Пермский край (2898) и Свердловская область (2712).
В Роспотребнадзоре не ответили на запрос «Ведомостей» о том, когда суточная заболеваемость в стране может достигнуть отметки в 200 000 случаев. Число заболевших продолжит расти, считает заместитель главного врача филиала сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Ткач. Она ожидает «приличного ускорения темпов заболеваемости», которое приведет к достижению отметки в 200 000–250 000 новых случаев заражений, в течение двух-трех недель. А вот рекордов по госпитализации, скорее всего, не будет, считает она, поскольку заболевание протекает относительно легко.
Суточный рост числа заболевших может быть двукратным и даже трехкратным, сказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович: «Все зависит от поведения людей, уровня вакцинации и погоды – заболеваемость снижается при резком морозе и тепле». Если движение к пику заболеваемости будет идти теми же темпами, то уже через неделю может быть 200 000 заражений в сутки, говорит инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков. Но более важным показателем он считает госпитализацию и заполняемость больничных коек: «Это основной критерий тяжести текущей волны коронавируса».
Гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов также считает, что порог заболеваемости в 200 000 новых случаев можно легко преодолеть уже через неделю, если считать, что статистика отражает реальное положение дел. Фактическое число заболевших сегодня может быть как минимум в три раза больше, уверен он.
При этом эксперты отмечают, что пятая волна коронавируса сильно отличается от предыдущих. Омикрон инфицирует привитых, ранее переболевших и всех тех, кто сумел избежать заражения предыдущими штаммами, говорит Поздняков. Более легкое течение инфекции при заражении штаммом омикрон по сравнению с дельтой сместило нагрузку со стационаров на амбулаторное звено и теперь нехватка кадров амбулаторно-поликлинической помощи сильно заметна, говорит Попович.
В поликлинической помощи действительно большой перегруз, отмечает директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. 24 января губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о росте ежедневных вызовов врачей на дом до 50 000 из-за распространения омикрона. В допандемийное время этот показатель был на уровне 5000–7000 вызовов в день, цитировал слова Воробьева ТАСС.
В других странах организаторы здравоохранения привлекают к работе в поликлиниках студентов и фармацевтов, отмечает Попович. На совещании с президентом 26 января Голикова говорила, что дополнительно медицинскую помощь в России будут оказывать почти 88 500 человек, которые ранее не были задействованы в такой работе, включая студентов.