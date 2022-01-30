В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 за 28 января выросла на 15% к предыдущему дню и составила 113 122 случая в сутки. За 29 января показатель увеличился еще на 7% к предыдущему дню до 121 228 заболевших в сутки, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Количество госпитализаций в стране за 28 января выросло на 3,7% к предыдущему дню до 14 570 человек в сутки. За 29 января их число уменьшилось на 32% до 9883 человек в сутки.