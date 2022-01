От чего зависит успех борьбы с омикроном

Для ускорения вакцинации важно услышать и понять точку зрения тех, кто сомневается в безопасности прививки. Стигматизация непривитых принесет больше вреда, чем пользы – такая рекомендация содержится в отчете Всемирного экономического форума «How to Build Trust in Vaccines».