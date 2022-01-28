От чего зависит успех борьбы с омикроном

С 27 января Великобритания первой в Европе отменила обязательное предъявление ковид-сертификатов и ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте – эта мера стала рекомендательной. В Австрии с 31 января перестанет действовать локдаун для непривитых: с 15 ноября невакцинированным разрешалось выходить из дома только в продуктовый магазин, аптеку или на прогулку. Канцлер Австрии Карл Нехаммер объяснил, что сейчас нет угрозы перегрузки отделений реанимации и интенсивной терапии, а значит нет необходимости и в локдауне. При этом Австрия же приняла закон об обязательной вакцинации: с середины марта полиция будет проверять у людей сертификаты: тех, кто не привился, будут штрафовать на сумму до 600 евро.