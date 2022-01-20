В обществе растет тревожность из-за коронавируса

В обществе растет тревожность из-за коронавирусаЧисло заболевших в Москве побило рекорд, по стране цифры существенно идут вверх
Показатели заболеваемости ковидом в России, о которых сообщили власти 20 января, оказались одними из самых высоких за всю пандемию, а в Москве – рекордными. В Москве за 19 января, как сообщил столичный оперштаб, было выявлено 11 557 новых случаев заболевания – это на 31% больше, чем днем ранее. Предыдущий максимум был зафиксирован 18 июня 2021 г. – тогда сообщали о 9056 новых случаях заражения. Судя по заявлениям столичных властей, заболеваемость продолжит расти. 11 января мэр сообщал, что в Москве в течение 7–10 дней будет значительный рост заболеваемости коронавирусом, в том числе штаммом омикрон.
В Московской агломерации живет около 20 млн человек, омикрон невероятно заразен, но протекает относительно легко, соглашается генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов: «Заражаются в том числе и привитые, но болеют они дома, часто не сообщая об этом». О пике заболеваемости можно будет говорить тогда, когда переболеет большинство населения города, считает Парамонов. По мнению эпидемиолога Василия Власова, пика заболеваемости можно ожидать в пределах двух ближайших недель: «Однако после этого эпидемия никуда не исчезнет, а будет продолжаться, просто какое-то время будет доминировать омикрон». Заболеваемость при этом не снизится ниже октябрьского уровня, когда в Москве, по данным оперштаба, заражалось от 3993 до 8166 человек в день.