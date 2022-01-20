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В обществе растет тревожность из-за коронавируса

Число заболевших в Москве побило рекорд, по стране цифры существенно идут вверх
Анна Нараева Анна Киселева
По данным ВЦИОМа, незначительно, но снизилось число тех, кто считает, что власти принимают недостаточные меры для борьбы с пандемией / Maxim Shemetov / Reuters

Показатели заболеваемости ковидом в России, о которых сообщили власти 20 января, оказались одними из самых высоких за всю пандемию, а в Москве – рекордными. В Москве за 19 января, как сообщил столичный оперштаб, было выявлено 11 557 новых случаев заболевания – это на 31% больше, чем днем ранее. Предыдущий максимум был зафиксирован 18 июня 2021 г. – тогда сообщали о 9056 новых случаях заражения. Судя по заявлениям столичных властей, заболеваемость продолжит расти. 11 января мэр сообщал, что в Москве в течение 7–10 дней будет значительный рост заболеваемости коронавирусом, в том числе штаммом омикрон.

В Московской агломерации живет около 20 млн человек, омикрон невероятно заразен, но протекает относительно легко, соглашается генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов: «Заражаются в том числе и привитые, но болеют они дома, часто не сообщая об этом». О пике заболеваемости можно будет говорить тогда, когда переболеет большинство населения города, считает Парамонов. По мнению эпидемиолога Василия Власова, пика заболеваемости можно ожидать в пределах двух ближайших недель: «Однако после этого эпидемия никуда не исчезнет, а будет продолжаться, просто какое-то время будет доминировать омикрон». Заболеваемость при этом не снизится ниже октябрьского уровня, когда в Москве, по данным оперштаба, заражалось от 3993 до 8166 человек в день.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных