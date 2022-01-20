В обществе растет тревожность из-за коронавируса

В Московской агломерации живет около 20 млн человек, омикрон невероятно заразен, но протекает относительно легко, соглашается генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов: «Заражаются в том числе и привитые, но болеют они дома, часто не сообщая об этом». О пике заболеваемости можно будет говорить тогда, когда переболеет большинство населения города, считает Парамонов. По мнению эпидемиолога Василия Власова, пика заболеваемости можно ожидать в пределах двух ближайших недель: «Однако после этого эпидемия никуда не исчезнет, а будет продолжаться, просто какое-то время будет доминировать омикрон». Заболеваемость при этом не снизится ниже октябрьского уровня, когда в Москве, по данным оперштаба, заражалось от 3993 до 8166 человек в день.