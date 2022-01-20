Главное о коронавирусе за 20 января

Главное о коронавирусе за 20 январяОпасность для детей, новое исследование эффективности «Спутника V»
В Москве зафиксировали суточный рекорд заболеваемости за всю пандемию – 11 557 случаев (+2762 по сравнению с прошлым днем). Предыдущий максимум был 18 июня 2021 г. – тогда сообщалось о 9056 случаях. По данным столичного оперштаба, за последнюю неделю количество заразившихся выросло более чем в два раза.
Статистика из ЮАР, Великобритании и Нью–Йорка, которые столкнулись с омикроном раньше, говорит о том, что волна достигает вершины в среднем за 3–4 недели, а пик длится меньше семи дней. По словам экспертов, в Москве он может наступить в ближайшие две недели.
В связи с ожиданием роста заболевших в столице усилена работа городских поликлиник – в частности, расширен штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Ежедневно проводится около 12 000 экспресс-тестов на COVID-19, при этом мощности позволяют проводить до 17 000-20 000.
Число госпитализаций за неделю выросло на 10,5%, на ИВЛ находятся 489 человек. По словам руководителя оперштаба Анастасии Раковой, сейчас занято только 50% коечного фонда.
В остальных регионах России и других странах мира также растет заболеваемость коронавирусом, при этом ВОЗ сообщила, что больше не считает закрытие границ эффективной мерой борьбы с пандемией.
За сутки в России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 ноября.
Доля омикрона в заболеваемости по стране вместе с другими недоминирующими штаммами составляет 43,8%. Учитывая его высокую заразность, с 20 января оперштаб будет публиковать данные о госпитализации пациентов с COVID-19. За последние сутки в России госпитализировали 9167 пациентов, число госпитализаций выросло в 27 регионах.
Омикрон опасен для детей от двух до пяти лет: он поражает верхние дыхательные пути и бронхи, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.
«Спутник V» показывает вируснейтрализующую активность против омикрона на уровне, более чем в два раза превышающем аналогичный показатель препарата Pfizer, сообщает РФПИ со ссылкой на сравнительное исследование Института Спалланцани в Италии.
- Всемирная организация здравоохранения назвала неэффективным закрытие границ в борьбе с омикроном. Вирус распространяется по миру, несмотря на ограничения, это значит, их нужно отменить или ослабить. Эта мера не приносит пользы и продолжает усугублять экономический и социальный стресс, говорится в заключении комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Также в нем нет однозначных рекомендаций для пассажиров носить маски, тестироваться или иметь сертификаты вакцинации. Такие требования «должны быть основаны на оценке рисков» и не создавать финансового бремени для путешественников.
- Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом, теперь после заражения омикроном. По словам президента Белоруссии, он перенес болезнь на ногах – узнал о заражении только после очередного теста.