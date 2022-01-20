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Главное о коронавирусе за 20 января

Опасность для детей, новое исследование эффективности «Спутника V»
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Москве зафиксировали суточный рекорд заболеваемости за всю пандемию – 11 557 случаев (+2762 по сравнению с прошлым днем). Предыдущий максимум был 18 июня 2021 г. – тогда сообщалось о 9056 случаях. По данным столичного оперштаба, за последнюю неделю количество заразившихся выросло более чем в два раза.

Статистика из ЮАР, Великобритании и Нью–Йорка, которые столкнулись с омикроном раньше, говорит о том, что волна достигает вершины в среднем за 3–4 недели, а пик длится меньше семи дней. По словам экспертов, в Москве он может наступить в ближайшие две недели.

В связи с ожиданием роста заболевших в столице усилена работа городских поликлиник – в частности, расширен штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Ежедневно проводится около 12 000 экспресс-тестов на COVID-19, при этом мощности позволяют проводить до 17 000-20 000.

Число госпитализаций за неделю выросло на 10,5%, на ИВЛ находятся 489 человек. По словам руководителя оперштаба Анастасии Раковой, сейчас занято только 50% коечного фонда.

В остальных регионах России и других странах мира также растет заболеваемость коронавирусом, при этом ВОЗ сообщила, что больше не считает закрытие границ эффективной мерой борьбы с пандемией.

  • За сутки в России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 ноября.

  • Доля омикрона в заболеваемости по стране вместе с другими недоминирующими штаммами составляет 43,8%. Учитывая его высокую заразность, с 20 января оперштаб будет публиковать данные о госпитализации пациентов с COVID-19. За последние сутки в России госпитализировали 9167 пациентов, число госпитализаций выросло в 27 регионах.

  • Омикрон опасен для детей от двух до пяти лет: он поражает верхние дыхательные пути и бронхи, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.

  • «Спутник V» показывает вируснейтрализующую активность против омикрона на уровне, более чем в два раза превышающем аналогичный показатель препарата Pfizer, сообщает РФПИ со ссылкой на сравнительное исследование Института Спалланцани в Италии.

  • Российская сторона передала полное досье по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, эксперты ВОЗ могут посетить РФ уже в феврале.

    • Всемирная организация здравоохранения назвала неэффективным закрытие границ в борьбе с омикроном. Вирус распространяется по миру, несмотря на ограничения, это значит, их нужно отменить или ослабить. Эта мера не приносит пользы и продолжает усугублять экономический и социальный стресс, говорится в заключении комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Также в нем нет однозначных рекомендаций для пассажиров носить маски, тестироваться или иметь сертификаты вакцинации. Такие требования «должны быть основаны на оценке рисков» и не создавать финансового бремени для путешественников.
    • Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом, теперь после заражения омикроном. По словам президента Белоруссии, он перенес болезнь на ногах – узнал о заражении только после очередного теста.
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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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