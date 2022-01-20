Главное о коронавирусе за 20 января

Статистика из ЮАР, Великобритании и Нью–Йорка, которые столкнулись с омикроном раньше, говорит о том, что волна достигает вершины в среднем за 3–4 недели, а пик длится меньше семи дней. По словам экспертов, в Москве он может наступить в ближайшие две недели.