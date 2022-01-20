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В Роспотребнадзоре заявили об опасности «омикрона» для детей 2-5 лет

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Штамм коронавируса «омикрон» опасен для детей от двух до пяти лет: он поражает верхние дыхательные пути и бронхи, вызывает бронхиолит и диарею, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — заявил Горелов.

Согласно зарубежным исследованиям, перенесенный беременной женщиной коронавирус может повлиять на развитие ребенка: у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития, рассказал Горелов. «Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на «омикрон» и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм «дельта». Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения «омикрон»-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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