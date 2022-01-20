В Роспотребнадзоре заявили об опасности «омикрона» для детей 2-5 лет
Штамм коронавируса «омикрон» опасен для детей от двух до пяти лет: он поражает верхние дыхательные пути и бронхи, вызывает бронхиолит и диарею, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — заявил Горелов.
Согласно зарубежным исследованиям, перенесенный беременной женщиной коронавирус может повлиять на развитие ребенка: у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития, рассказал Горелов. «Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — отметил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на «омикрон» и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм «дельта». Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения «омикрон»-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.