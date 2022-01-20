В Москве еще не наступил пик заражения омикроном несмотря на рекордные показатели

В Москве еще не наступил пик заражения омикроном несмотря на рекордные показателиВ столице выявили 11 557 заболевших COVID-19
20 января мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее. Одновременно с этим столичный оперативный штаб отчитался о рекордном с начала пандемии числе заболевших коронавирусом – за 19 января было выявлено 11 557 новых случаев, а суточная заболеваемость выросла по сравнению с предыдущим днем на 31%. Предыдущий максимум был зафиксирован 18 июня 2021 г. – тогда сообщали о 9056 новых случаях заражения.
Но несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим, сообщила 20 января заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. За предыдущие сутки были госпитализированы 930 человек. «С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки ситуации число госпитализаций является наиболее объективным показателем», – говорится в сообщении столичного оперштаба. На ИВЛ находятся 489 человек, скончались 70 пациентов.
В Москве работает пять резервных госпиталей: в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно–выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва», павильоне № 75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке, рассказала Ракова. Одновременно они могут принять до 7000 пациентов.
По оценкам столичных властей, заболеваемость продолжит увеличиваться.
11 января мэр сообщил, что в Москве в течение 7–10 дней будет значительный рост заболеваемости коронавирусом, в столице фиксируют существенное количество заражений штаммом омикрон (цитата по «Интерфаксу»). 18 января на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Собянин заявлял, что ожидает удвоения числа обращений в поликлиники в течение недели. «Нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», – заявил он.
С прогнозом согласен генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов: «Мы только в начале пути». В московской агломерации живет около 20 млн чел, омикрон невероятно заразен, но протекает относительно легко, говорит Парамонов: «Заражаются в том числе и привитые, но болеют они дома, часто не сообщая об этом», – пояснил он. О пике можно будет говорить тогда, когда переболеет большинство населения города, считает Парамонов.
На основе статистики из ЮАР, Великобритании и Нью–Йорка можно сказать, что волна омикрона достигает вершины в среднем за 3–4 недели, а пик длится меньше недели, пишет в своем блоге аналитик открытых данных Александр Драган. Парамонов считает, что для Москвы достижение пика за три недели реально, так как в столице высокая плотность населения. Для России в целом такой сценарий может не сработать, так как он зависит от ряда факторов: помимо плотности населения, от того, насколько давно привиты граждане. Если прививки свежие, омикрон будет распространяться медленнее, считает он.
По мнению эпидемиолога Василия Власова, пик заболеваемости можно ожидать в пределах двух ближайших недель: «Однако после этого эпидемия никуда не исчезнет, а будет продолжаться, просто какое-то время будет доминировать омикрон». Заболеваемость при этом не снизится ниже октябрьского уровня, когда в Москве, по данным оперштаба, заражалось от 3993 до 8166 человек в день. Чтобы люди не заражали друг друга, по его мнению, следует ограничить количество человек, находящихся в одном помещении.