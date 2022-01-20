В Москве еще не наступил пик заражения омикроном несмотря на рекордные показатели

На основе статистики из ЮАР, Великобритании и Нью–Йорка можно сказать, что волна омикрона достигает вершины в среднем за 3–4 недели, а пик длится меньше недели, пишет в своем блоге аналитик открытых данных Александр Драган. Парамонов считает, что для Москвы достижение пика за три недели реально, так как в столице высокая плотность населения. Для России в целом такой сценарий может не сработать, так как он зависит от ряда факторов: помимо плотности населения, от того, насколько давно привиты граждане. Если прививки свежие, омикрон будет распространяться медленнее, считает он.