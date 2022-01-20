ВОЗ назвала неэффективным закрытие границ в борьбе с «омикроном»
Ограничения международных поездок не эффективны в борьбе с распространением штамма коронавируса омикрон, их нужно отменить или ослабить, говорится в заявлении комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС, связанной с COVID-19.
«Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о варианте омикрона, ограничить распространение омикрона по всему миру, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени», — говорится в сообщении.
Комитет предложил отменить или ослабить такие ограничения, потому что они не приносят пользы и продолжают усугублять экономический и социальный стресс. Меры борьбы с коронавирусом при международных поездках должны основываться на оценке рисков и не должны быть финансово обременительными для путешественников, добавили в ВОЗ.
С 28 ноября Россия приостановила авиасообщение с африканскими странами и другими государствами, где были выявлены случаи заражения омикроном. О его выявлении стало известно в ноябре 2021 г. Впервые этот вариант коронавируса выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на омикрон и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм дельта. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.