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ВОЗ назвала неэффективным закрытие границ в борьбе с «омикроном»

Ведомости

Ограничения международных поездок не эффективны в борьбе с распространением штамма коронавируса омикрон, их нужно отменить или ослабить, говорится в заявлении комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС, связанной с COVID-19.

«Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о варианте омикрона, ограничить распространение омикрона по всему миру, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени», — говорится в сообщении.

Комитет предложил отменить или ослабить такие ограничения, потому что они не приносят пользы и продолжают усугублять экономический и социальный стресс. Меры борьбы с коронавирусом при международных поездках должны основываться на оценке рисков и не должны быть финансово обременительными для путешественников, добавили в ВОЗ.

С 28 ноября Россия приостановила авиасообщение с африканскими странами и другими государствами, где были выявлены случаи заражения омикроном. О его выявлении стало известно в ноябре 2021 г. Впервые этот вариант коронавируса выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на омикрон и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм дельта. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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