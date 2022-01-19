Что в правительстве рассказали о новой волне омикрона и борьбе с ним

Что в правительстве рассказали о новой волне омикрона и борьбе с нимВласти сократят время карантина до семи дней и усилят первичное звено здравоохранения
18 января 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом обсудил новую волну заболеваемости из-за штамма омикрон. По словам Мишустина, омикрон «стремительно распространяется по всему миру» и «отличается повышенной заразностью», что показывает опыт других стран.
Омикрон уже пришел в Россию, причем не только в столицу, но и в регионы, отметил глава правительства. «В то же время хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных [как в случае с предыдущим штаммом дельта]. А именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса», – сказал Мишустин.
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