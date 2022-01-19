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Что в правительстве рассказали о новой волне омикрона и борьбе с ним

Власти сократят время карантина до семи дней и усилят первичное звено здравоохранения
Анна Нараева
По словам премьера Михаила Мишустина, число госпитализаций можно назвать основным показателем опасности вируса, но пока рост заболеваемости не привел к резкой заполняемости коек в больницах / Дмитрий Астахов / ТАСС

18 января 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом обсудил новую волну заболеваемости из-за штамма омикрон. По словам Мишустина, омикрон «стремительно распространяется по всему миру» и «отличается повышенной заразностью», что показывает опыт других стран.

Омикрон уже пришел в Россию, причем не только в столицу, но и в регионы, отметил глава правительства. «В то же время хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных [как в случае с предыдущим штаммом дельта]. А именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса», – сказал Мишустин.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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