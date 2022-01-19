Что в правительстве рассказали о новой волне омикрона и борьбе с ним

Омикрон уже пришел в Россию, причем не только в столицу, но и в регионы, отметил глава правительства. «В то же время хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных [как в случае с предыдущим штаммом дельта]. А именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса», – сказал Мишустин.