Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19

«Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, — я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел», — сообщил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Глава государства также уточнил, что перенес болезнь на ногах — узнал о заражении только после очередного теста.