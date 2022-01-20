Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом, на этот раз после заражения «омикрон»-штаммом. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тывы Владиславом Ховалыгом.
«Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, — я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел», — сообщил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Глава государства также уточнил, что перенес болезнь на ногах — узнал о заражении только после очередного теста.
Лукашенко также подчеркнул, что Россия в вопросе борьбы с пандемией и лечения людей взяла правильный курс на амбулаторное лечение. «С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами, — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией, астмой — такие болезни. Конечно, надо поберечься», — добавил президент.
О том, что Лукашенко заболел COVID-19, сообщало агентство «БелТА» в июле 2020 г. Врачи заключили, что инфекцию он перенес «на ногах».