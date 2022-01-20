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Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом, на этот раз после заражения «омикрон»-штаммом. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тывы Владиславом Ховалыгом.

«Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, — я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел», — сообщил Лукашенко (цитата по «БелТА»). Глава государства также уточнил, что перенес болезнь на ногах — узнал о заражении только после очередного теста.

Лукашенко также подчеркнул, что Россия в вопросе борьбы с пандемией и лечения людей взяла правильный курс на амбулаторное лечение. «С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами, — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией, астмой — такие болезни. Конечно, надо поберечься», — добавил президент.

О том, что Лукашенко заболел COVID-19, сообщало агентство «БелТА» в июле 2020 г. Врачи заключили, что инфекцию он перенес «на ногах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных