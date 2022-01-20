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РФПИ: «Спутник V» нейтрализует «омикрон» эффективнее вакцины Pfizer

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает вируснейтрализующую активность против штамма «омикрон» на уровне, более чем в два раза превышающем аналогичный показатель препарата Pfizer, сообщает РФПИ со ссылкой на сравнительное исследование Института Спалланцани в Италии.

«Согласно результатам исследования, вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)», — говорится в сообщении.

Исследование в итальянском институте проводилось совместно с учеными Центра им. Гамалеи, разработчиком российского препарата. Оно проводилось в равных лабораторных условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, который был зарегистрирован в китайском Ухане.

«Исследование также показало, что «Спутник V» нейтрализует штамм «омикрон» за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител», — отметили в РФПИ.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрили свыше 70 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных