РФПИ: «Спутник V» нейтрализует «омикрон» эффективнее вакцины Pfizer

«Согласно результатам исследования, вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)», — говорится в сообщении.