РФПИ: «Спутник V» нейтрализует «омикрон» эффективнее вакцины Pfizer
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает вируснейтрализующую активность против штамма «омикрон» на уровне, более чем в два раза превышающем аналогичный показатель препарата Pfizer, сообщает РФПИ со ссылкой на сравнительное исследование Института Спалланцани в Италии.
«Согласно результатам исследования, вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)», — говорится в сообщении.
Исследование в итальянском институте проводилось совместно с учеными Центра им. Гамалеи, разработчиком российского препарата. Оно проводилось в равных лабораторных условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, который был зарегистрирован в китайском Ухане.
«Исследование также показало, что «Спутник V» нейтрализует штамм «омикрон» за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител», — отметили в РФПИ.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрили свыше 70 стран.