Великобритания отменит ковидные паспорта и другие ограничения из-за пандемии
Власти Великобритании отменят большинство коронавирусных ограничений, которые были введены из-за появления «омикрон»-штамма. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в палате общин, передает ТАСС.
«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», — сказал он.
Агентство уточняет, что в Соединенном Королевстве отменят обязательные требования по предъявлению сертификатов о полной вакцинации и рекомендации по переводу работников на удаленную работу. Помимо этого власти отменят требования по ношению масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, уточнил Джонсон.
Великобритания стала первой страной в Европе, отменяющей ограничения на фоне волны заболеваемости новым штаммом коронавируса.
Ранее сегодня Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что риск повторного заражения коронавирусом при распространении штамма «омикрон» вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования штамма «дельта». Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом.