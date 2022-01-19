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Великобритания отменит ковидные паспорта и другие ограничения из-за пандемии

Ведомости

Власти Великобритании отменят большинство коронавирусных ограничений, которые были введены из-за появления «омикрон»-штамма. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в палате общин, передает ТАСС.

«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», — сказал он. 

Агентство уточняет, что в Соединенном Королевстве отменят обязательные требования по предъявлению сертификатов о полной вакцинации и рекомендации по переводу работников на удаленную работу. Помимо этого власти отменят требования по ношению масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, уточнил Джонсон.

Великобритания стала первой страной в Европе, отменяющей ограничения на фоне волны заболеваемости новым штаммом коронавируса. 

Ранее сегодня Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что риск повторного заражения коронавирусом при распространении штамма «омикрон» вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования штамма «дельта». Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом.

Ранее по теме: Борис Джонсон может лишиться должности из-за вечеринок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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