Великобритания отменит ковидные паспорта и другие ограничения из-за пандемии

Ранее сегодня Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что риск повторного заражения коронавирусом при распространении штамма «омикрон» вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования штамма «дельта». Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом.