Попова заявила о почти «завоевавшем» Москву и Петербург штамме «омикрон»
Около 80% случаев заражения коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге приходятся на «омикрон», он практически завоевал эту территорию, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, <…> то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — заявила Попова.
Она уточнила, что 20% случаев заражения приходятся на дельта-штамм, при котором COVID-19 протекает в тяжелой форме и поражает людей со слабым здоровьем и сопутствующими болезнями.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.
Заболеваемость коронавирусом в стране начала расти 11 января. По данным на 1 февраля, суточный прирост заболеваемости составил 125 836 случаев – рекорд за весь период пандемии. Максимум случаев заражения за сутки обновляется каждый день, начиная с 21 января. В Москве 1 февраля выявили 21 533 случая заражения, в Санкт-Петербурге – 13 619.