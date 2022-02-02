Попова заявила о почти «завоевавшем» Москву и Петербург штамме «омикрон»

«Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, <…> то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — заявила Попова.