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Попова заявила о почти «завоевавшем» Москву и Петербург штамме «омикрон»

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Около 80% случаев заражения коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге приходятся на «омикрон», он практически завоевал эту территорию, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, <…> то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах – Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — заявила Попова.

Она уточнила, что 20% случаев заражения приходятся на дельта-штамм, при котором COVID-19 протекает в тяжелой форме и поражает людей со слабым здоровьем и сопутствующими болезнями.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.

Заболеваемость коронавирусом в стране начала расти 11 января. По данным на 1 февраля, суточный прирост заболеваемости составил 125 836 случаев – рекорд за весь период пандемии. Максимум случаев заражения за сутки обновляется каждый день, начиная с 21 января. В Москве 1 февраля выявили 21 533 случая заражения, в Санкт-Петербурге – 13 619.

Ранее по теме: В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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