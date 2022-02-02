В Совфеде предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя

В декабре 2021 г. в Госдуме предложили увеличить срок лишения свободы за незаконный оборот алкоголя, который привел к смерти двух или более лиц, до 20 лет. Инициатором законопроекта стал депутат Султан Хамзаев, который заявил, что нынешняя статья за реализацию суррогатов «легкая» и ее необходимо ужесточить. Он также привел в пример массовое отравление алкоголем в Оренбургском области, жертвами которого стали 35 человек.