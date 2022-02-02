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Общество

В Совфеде предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя

Ведомости

В Совете Федераций планируют внести поправки к законопроекту «О гражданстве РФ», которые предполагают возможность отзывать российское гражданство (у лиц, ранее принятых в него) и депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Мы хотим добавить в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства, незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны», — подчеркнул Рябухин (цитата по ТАСС).

По данным МВД, около 75% лиц, которые занимаются производством и распространением нелегального алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья. Сенаторы уже отправили запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с призывом поддержать инициативу, так как МВД будет главным правоприменителем. В случае положительного ответа поправки будут сразу же внесены на рассмотрение в Госдуму, рассказал Рябухин.

В декабре 2021 г. в Госдуме предложили увеличить срок лишения свободы за незаконный оборот алкоголя, который привел к смерти двух или более лиц, до 20 лет. Инициатором законопроекта стал депутат Султан Хамзаев, который заявил, что нынешняя статья за реализацию суррогатов «легкая» и ее необходимо ужесточить. Он также привел в пример массовое отравление алкоголем в Оренбургском области, жертвами которого стали 35 человек.

По данным экспертов «Сколково», примерно 26-35% алкоголя, употребленного россиянами в 2021 г., относятся к нелегальной продукции. Эксперты назвали две основные причины высокой доли потребления контрафактного алкоголя в России. Первая связана с желанием граждан избежать мест скопления людей на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем люди стали отдавать предпочтение «магазинам у дома». Вторая причина — это снижение доходов населения на фоне высоких цен на легальный алкоголь и высокую маржинальность производства нелегального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных