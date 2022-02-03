В Роспотребнадзоре заявили о спаде заболеваемости COVID-19 к концу февраля

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января на фоне распространения «омикрона». 2 февраля в стране выявили новый максимум случаев заражения – 141 883. При этом за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19, а скончались 678 человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.