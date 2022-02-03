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В Роспотребнадзоре заявили о спаде заболеваемости COVID-19 к концу февраля

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Нынешняя волна заболеваемости коронавирусом пойдет на спад к концу февраля – началу марта, затем будет подниматься в марте – апреле и осенью, в сезон ОРВИ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессора Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова.

«После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте – апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. <...> Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. <...> А в сентябре – октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — рассказал Щелканов.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости продолжится еще какое-то время, потому что регионы России находятся на разных этапах подъема. Она отметила, что в Московском регионе и Санкт-Петербурге уже доминирует штамм «омикрон», который более заразен, чем дельта-штамм, поэтому в этих регионах заболеваемость растет так стремительно.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января на фоне распространения «омикрона». 2 февраля в стране выявили новый максимум случаев заражения – 141 883. При этом за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19, а скончались 678 человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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