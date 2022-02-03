Российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил суммы вознаграждений российским спортсменам за призовые места на предстоящей Олимпиаде в Пекине: победители в соревнованиях получат по 4 млн руб., сообщает пресс-служба правительства.
«Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль — 4 млн руб., за серебряную — 2,5 млн руб. и за бронзовую медаль - 1,7 млн руб.», — сказал Мишустин на заседании правительства. Помимо этого тренеры и специалисты, работающие со спортсменами, также получат вознаграждения, отметил премьер.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.