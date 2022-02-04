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В Москве у пациентов с COVID-19 перестали брать повторный ПЦР-тест после лечения

Ведомости

Врачи в Москве перестали брать у пациентов повторный ПЦР-тест после выздоровления, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на несколько поликлиник города и колл-центр по коронавирусу.

Врачи одной из поликлиник рассказали, что сейчас не требуется повторный ПЦР-тест после карантина. В другой поликлинике заявили, что повторные анализы «сейчас никто не берет», а карантин закрывают автоматически.

Оператор московской горячей линии по коронавирусу сообщил, что, по имеющейся информации, повторный ПЦР-тест должны сделать на 10-11 день, однако более подробную информацию можно получить в поликлинике или на портале mos.ru. Другой оператор рассказал, что повторный ПЦР-тест не делают с 24 января. Агентство направило запросы в депздрав Москвы и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне президент России Владимир Путин заявил об отмене карантина для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом. До этого Роспотребнадзор сократил карантин для пациентов с COVID-19 вдвое — до одной недели. Глава ведомства Анна Попова пояснила, что карантин для контактных лиц при распространении «омикрона» не имеет смысла, потому что этот штамм более заразный, но гораздо реже вызывает тяжелое течение COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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