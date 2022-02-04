В Москве у пациентов с COVID-19 перестали брать повторный ПЦР-тест после лечения

Оператор московской горячей линии по коронавирусу сообщил, что, по имеющейся информации, повторный ПЦР-тест должны сделать на 10-11 день, однако более подробную информацию можно получить в поликлинике или на портале mos.ru. Другой оператор рассказал, что повторный ПЦР-тест не делают с 24 января. Агентство направило запросы в депздрав Москвы и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.