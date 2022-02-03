Россия не будет вводить новые ковидные ограничения, в Европе их отменяют

Россия не будет вводить новые ковидные ограничения, в Европе их отменяютЭто вызвано особенностями штамма омикрон и усталостью населения
Президент России в четверг, 3 февраля, сообщил, что правительство России не планирует введения новых ограничений в связи с распространением COVID-19. Напротив, в скором времени в России могут быть отменены ограничения для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Европейские страны еще более либеральны – на фоне распространения штамма омикрон, контагиозного, но сравнительно менее опасного для жизни и здоровья, одна за другой снимают ранее введенные ограничения.
Первой в ЕС все ограничения сняла Дания. С 1 февраля в стране отменяются ковид-паспорта и масочный режим, снимается лимит на количество посетителей в закрытых помещениях. Снова заработали ночные клубы, время работы ресторанов и баров больше не ограничивается. При этом определенные меры будут действовать для въезжающих в страну – в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону. В самой Дании показатели вакцинации высоки – согласно данным ВОЗ от 31 января, полностью привиты 80,6% населения, около 60% получили бустер. Однако высокие темпы заболеваемости сохраняются. 3 февраля ВОЗ сообщила о 56 000 случаев заражения.
Примеру Дании хочет последовать и Финляндия. Как заявила 31 января премьер-министр страны Санна Марин, с 1 февраля власти начнут смягчать ограничения, чтобы полностью избавиться от них в течение месяца. Региональные и местные власти получили инструкции не закрывать помещения и мероприятия, где риск заразиться невелик: рестораны, театры и спортивные залы. Время работы ресторанов увеличивается до 21.00 вместо 18.00, а вот бары по-прежнему будут закрываться в шесть вечера. Помимо этого Финляндия отменяет пограничный контроль для прибывающих из шенгенских стран. До февраля в страну можно было въехать только с ковид-сертификатом и отрицательным ПЦР-тестом. Теперь же въезд разрешен по сертификату о вакцинации, о перенесенном заболевании или со справкой об отрицательном результате теста, сделанного не позднее чем за трое суток до пересечения границы.
Во Франции, как сообщает Le Figaro, со 2 февраля отменен обязательный масочный режим на улицах. Снимается ограничение на количество посетителей в концертных залах и на стадионах, перевод сотрудников на удаленку становится рекомендательным, а не обязательным. С 16 февраля в стране заработают ночные клубы, станут доступными танцполы и стоячие места на стадионах, в кинотеатрах и общественном транспорте разрешат есть и пить. Такие послабления премьер-министр Жан Кастекс объяснил одновременным ужесточением режима ковид-пропусков. Если ранее пропуск был действительным для привитых, переболевших или граждан с отрицательным ПЦР-тестом, то с февраля он не учитывает результат тестов. Доля полностью привитых, как сообщает ВОЗ, составляет 76% граждан Франции.
При этом Франция занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом в день. Согласно данным ВОЗ от 3 февраля, за сутки вирус был выявлен у 317 000 человек. Тем не менее французские власти весьма оптимистично оценивают будущее. Как заявил 2 февраля представитель правительства Габриэль Атталь, высокий уровень вакцинации населения позволяет бороться с распространением штамма омикрон без локдауна. По словам Атталя, в 11 из 13 регионов случаев заражения становится все меньше. В больницах, где с коронавирусом лежит более 30 000 человек, ситуация также нормализуется, сказал Атталь.
В Великобритании с 25 января отменены ковид-паспорта и масочный режим в общественных местах, а также обязательная удаленка для сотрудников. Об этом решении британский премьер Борис Джонсон сообщил на выступлении в парламенте еще 19 января. Тогда он сказал, что «в скором времени Великобритания будет относиться к коронавирусу как к простуде». Переклассификации коронавирус подвергся и в Швейцарии. Там с 3 января он переводится в ранг эндемичных заболеваний, а правительство отменяет дистанционный режим работы. Как заявил представитель федерального совета, швейцарские власти начинают консультации по широкому спектру мер, смягчающих коронавирусные ограничения. «Появляется все больше признаков того, что острый кризис скоро может закончиться», – пояснил швейцарский чиновник.
Частичную отмену ограничений готовят и в соседней Австрии. Как заявил 29 января канцлер Карл Нехаммер, с 5 февраля действующий комендантский час будет вступать в силу не в 22.00, а в 24.00. С 12 февраля доступ в магазины будет открыт всем гражданам, а не только привитым или переболевшим. Требование носить маски, однако, сохраняется. А с 19 февраля доступ в заведения общепита и туризма будет открыт не только вакцинированным и переболевшим, но и непривитым с отрицательным ПЦР-тестом. Причиной для смягчения Нехаммер назвал снизившуюся нагрузку на больницы. «Данные показатели стабильны и на действительно предсказуемом хорошем уровне», – подчеркнул австрийский канцлер.
Президент Владимир Путин 3 февраля на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что российские власти не планируют вводить новые ограничения в связи с распространением штамма омикрон и рекордным ростом заболеваемости. Сегодня, по данным оперштаба, было зафиксировано максимальное с начала пандемии суточное число новых случаев инфицирования — 155 768. «Никаких локдаунов в России не намечается», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы Путина, он накануне вечером обсуждал тему коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Вчера вечером только обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним довольно поздно. Нет у правительства таких планов, вводить какие-то дополнительные ограничения», — добавил президент.
Омикрон при своей беспрецедентной контагиозности сейчас действительно заражает и вакцинированных, и ревакцинированных, и даже относительно недавно переболевших, хотя и в незначительной степени. Однако этот штамм, как следует из недавних исследований, в том числе российских ученых, заражает в основном верхние дыхательные пути и редко доходит до легких, соответственно, реже вызывает тяжелое течение болезни и менее летален, отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.
По словам Волчкова, сейчас остается уже крайне мало людей во всем мире, которые не соприкасались с коронавирусом в тех или иных вариантах или не вакцинированы, особенно в Европе. Такие в основном находятся среди несовершеннолетних, которых и в России, и в других странах твердо намерены вакцинировать в последнюю очередь, лишь после сбора массива данных о реакциях взрослых, и которые формируют сейчас иммунитет естественным путем.
Власти, пока отдельных европейских стран, принимая решения об отмене ковид-паспортов, несомненно, руководствуются этими данными по контагиозности омикрона и последствиям заражения им – и это сугубо рациональный подход, считает Волчков. Он уверен, что в действительности целесообразно отменять ограничения, однако лишь постепенно и с поправкой если иммунная прослойка (пока исключительно переболевших) среди детей и подростков значительна, иначе можно получить взрывной рост госпитализаций несовершеннолетних.
Второй компонент в принятии решений об отмене ковид-паспортов, очевидно, политический, уверен Волчков: население устало за два года ограничений, а решения в отношении этих мер принимают политики, которым необходимо переизбраться, как в апреле тому же президенту Франции Эмманюэлю Макрону и другим подходящим к смене электорального цикла. Для этого же нужно создать некую позитивную повестку желательно за пару месяцев до выборов, так как социология и открытые массовые протесты, вспыхивающие время от времени, уверенно говорят о раздражении избирателей.
На значительное смягчение коронавирусных мер европейские правительства пошли из-за невозможности остановить распространение омикрона, считает политолог Глеб Кузнецов. По его словам, ограничения не ведут ни к спаду заболеваемости, ни к увеличению числа привитых, а только подрывают доверие граждан к властям. Имеющиеся в наличии вакцины не могут этого сделать, и ряд европейских государств все-таки решили признать реальность. Кузнецов уверен, что скоро примеру Дании, Франции и прочих стран последует вся остальная Европа.