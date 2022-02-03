Россия не будет вводить новые ковидные ограничения, в Европе их отменяют

Примеру Дании хочет последовать и Финляндия. Как заявила 31 января премьер-министр страны Санна Марин, с 1 февраля власти начнут смягчать ограничения, чтобы полностью избавиться от них в течение месяца. Региональные и местные власти получили инструкции не закрывать помещения и мероприятия, где риск заразиться невелик: рестораны, театры и спортивные залы. Время работы ресторанов увеличивается до 21.00 вместо 18.00, а вот бары по-прежнему будут закрываться в шесть вечера. Помимо этого Финляндия отменяет пограничный контроль для прибывающих из шенгенских стран. До февраля в страну можно было въехать только с ковид-сертификатом и отрицательным ПЦР-тестом. Теперь же въезд разрешен по сертификату о вакцинации, о перенесенном заболевании или со справкой об отрицательном результате теста, сделанного не позднее чем за трое суток до пересечения границы.