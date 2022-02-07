В Великобритании назвали шесть длительных симптомов «омикрона»

Наряду с этим переболевшие часто жаловались на сухость кожи, похожую на экзему, на шее и груди, а также местах, куда попадает солнечный свет. «Обычно сыпь насыщенно розовая и очень чешется. Она может появиться в любое время во время или после заражения, лечится довольно долго», — пояснили разработчики приложения. Эксперты выявили такие симптомы, как похожая на потницу сыпь и сыпь, характерная для крапивницы, а также красные или пурпурные выпуклые пятна, которые обычно возникают при обморожении.