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Общество

В Великобритании назвали шесть длительных симптомов «омикрона»

Ведомости

У пациентов, инфицированных «омикроном», могут проявляться шесть длительных симптомов заболевания, передает Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения Zoe Covid Stud, которое собирает данные о болезни.

Все шесть новых симптомов «омикрона» связаны с кожными заболеваниями. У переболевших пациентов обнаружили симптом «ковидных пальцев» — при нем пальцы на ногах становятся красными, фиолетовыми или синими. Они могут покрыться сыпью, волдырями и чесаться. Второй симптом, который часто проявляется и при заболевании гриппом, — это сухие и потрескавшиеся губы.

Наряду с этим переболевшие часто жаловались на сухость кожи, похожую на экзему, на шее и груди, а также местах, куда попадает солнечный свет. «Обычно сыпь насыщенно розовая и очень чешется. Она может появиться в любое время во время или после заражения, лечится довольно долго», — пояснили разработчики приложения. Эксперты выявили такие симптомы, как похожая на потницу сыпь и сыпь, характерная для крапивницы, а также красные или пурпурные выпуклые пятна, которые обычно возникают при обморожении.

Впервые «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября текущего года. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пояснили, что у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказывала ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.

В начале феврале ученые выявили подвид «омикрона», который получил обозначение BA.2 или «стелс-омикрон», который более заразен по сравнению с обычным «омикроном» и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту. Ученые из Ухани, обнаружившие новый подвид штамма, подчеркивали, что вирус нашел способ обходить иммунные антитела человека, обеспеченные вакцинацией. Данные исследователей из Дании, где вариант BA.2 стал доминирующим, говорят о том, что он в полтора раза заразнее ВА.1. В Великобритании на него уже приходится около 9% новых случаев заражения, в США около 8%. Британская газета Express сообщает, что новый подвид выявлен в 40 странах, в том числе в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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