В Московской области при взрыве банкомата погиб мужчина

«По предварительным данным следствия, при попытке кражи денег из банкомата произошел хлопок, в результате которого один из мужчин скончался на месте, второй, выбежав из помещения, скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении. Следователи начали проверку по факту случившегося. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.