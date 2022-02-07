В Московской области при взрыве банкомата погиб мужчина
В подмосковной Ивантеевке при попытке украсть деньги из банкомата Сбербанка погиб мужчина, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, при попытке кражи денег из банкомата произошел хлопок, в результате которого один из мужчин скончался на месте, второй, выбежав из помещения, скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении. Следователи начали проверку по факту случившегося. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе Сбербанка сообщили журналистам, что грабителям не удалось похитить деньги. Сотрудники службы безопасности кредитной организации «оказывают содействие представителям правоохранительных органов». Подробности инцидента в банке не раскрыли «в интересах следствия».