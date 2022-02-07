Finexpertiza сообщила о рекордном числе случаев загрязнения воздуха в 2021 году

Высоким считается уровень загрязнений воздуха, при котором концентрация в атмосфере одного или нескольких веществ превышает допустимую норму в 10 раз и больше. При экстремально высоком уровне показатели должны дольше двух суток превышать установленную норму в 20-29 раз, или в 30-49 раз дольше восьми часов, или в 50 раз однократно. Обе категории загрязнений угрожают здоровью людей и окружающей среде.