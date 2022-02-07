Finexpertiza сообщила о рекордном числе случаев загрязнения воздуха в 2021 году
За прошлый год в России зафиксировано 369 случаев высокого и 37 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха, что является рекордным показателем как минимум за последние 17 лет, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росгидромета. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Высоким считается уровень загрязнений воздуха, при котором концентрация в атмосфере одного или нескольких веществ превышает допустимую норму в 10 раз и больше. При экстремально высоком уровне показатели должны дольше двух суток превышать установленную норму в 20-29 раз, или в 30-49 раз дольше восьми часов, или в 50 раз однократно. Обе категории загрязнений угрожают здоровью людей и окружающей среде.
По сравнению с 2020 г. количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха выросло на 23%. Кроме того, число случаев аварийных загрязнений в 2021 г. увеличилось вдвое в годовом выражении — до 25. Причиной таких инцидентов эксперты назвали возгорания, разгерметизацию или выбросы из-за неисправности оборудования на производственно-складских площадках и природные пожары. В прошлом году только одна из таких аварий привела к высокому загрязнению воздуха.
Президент Finexpertiza Global Елена Трубникова отметила, что рост числа выявленных загрязнений связано не только с усилением промышленной активности, но и с улучшением качества мониторинга. «В рамках федерального проекта «Чистый воздух» происходит модернизация пунктов наблюдения за загрязнением окружающей среды, устанавливаются автоматизированные экологические лаборатории. Новое оборудование позволяет уйти от ручных проб и вести непрерывные наблюдения за качеством воздуха, что повышает точность оценки реального состояния атмосферы», — сказала она.
Большая часть всех загрязнений зафиксирована в Красноярском крае — 220 случаев. Антилидером здесь и в целом по России является Норильск. Далее следуют Самарская (53), Оренбургская (36) и Иркутская области (26). В топ-10 вошли также Бурятия (16), Архангельская область (12), Забайкальский край (11), Кемеровская область (8), Хакасия (6) и Свердловская область (5).
Основными загрязняющими веществами в 2021 г. стали сероводород — отравляющий газ, который образуется на промышленных предприятиях и свалках, бензпирен — продукт горения и канцероген, а также диоксид серы — токсичный газ выделяющийся при сжигании угля или нефти, отметили эксперты.