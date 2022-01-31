Минприроды предложило ввести оборотные штрафы за нарушение квот выбросов

Помимо этого, законопроектом предусматривается введение штрафов за отсутствие сведений для проведения сводных расчетов по уровню загрязнения воздуха и плана мероприятий по достижению квот по выбросам. За подобные правонарушения предлагается штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц, от 20 000 до 30 000 руб. для ИП и от 50 000 до 100 000 для юрлиц.