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Минприроды предложило ввести оборотные штрафы за нарушение квот выбросов

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Минприроды предложило ввести оборотные штрафы для компаний, которые нарушают квоты по вредным выбросам. Соответствующий законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на портале нормативных правовых актов.

В частности, для предприятий, которые превышают установленные квоты на вредные выбросы, штраф может составить от 1/20 до 1/10 от суммы выручки за предыдущий год, но не менее 4 млн руб. Для ИП предлагается штраф в размере от 500 000 до 800 000 руб.

Помимо этого, законопроектом предусматривается введение штрафов за отсутствие сведений для проведения сводных расчетов по уровню загрязнения воздуха и плана мероприятий по достижению квот по выбросам. За подобные правонарушения предлагается штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц, от 20 000 до 30 000 руб. для ИП и от 50 000 до 100 000 для юрлиц.

В середине декабря президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о варианте наказания для компаний, не соблюдающих требования по выбросам вредных веществ в атмосферу. По его словам, это могут быть как оборотные штрафы, так и ограничения по выплатам дивидендов.

18 января первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщал, что в весеннюю сессию депутатам будет необходимо принять изменения в законодательство, предусматривающие оснащение системами автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ стационарных источников выбросов в городских поселениях и округах, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ.

Эксперимент проводится в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах, в которых Путин поручил снизить объем выбросов не менее чем на 20% к 2024 г. Систему квотирования вредных выбросов планируется распространить на все города страны, где есть проблемы с качеством воздуха, предварительно их будет около 50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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