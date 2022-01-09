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РСПП хочет пересчитать акцизы и энергоплатежи в углеродные единицы

Но эксперты сомневаются, что такую схему будут признавать за рубежом
Александр Волобуев
Бизнес предложил зачесть как декарбонизацию свои платежи за строительство
новых АЭС и ГЭС (на фото – Зарамагская ГЭС-1 «Русгидро»)
/ Фотоархив ГЭС Северной Осетии

В рамках стратегии по адаптации экономики РФ к требованиям климатической повестки необходимо учесть обязательные платежи, которые так или иначе направлены на снижение выбросов парниковых газов. Об этом написал премьеру Михаилу Мишустину глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; лобби крупного бизнеса) Александр Шохин. «Ведомости» ознакомились с документом. В пресс-службе правительства уточнили, что письмо передано в Минэкономики. Представитель министерства сказал «Ведомостям», что предложения «в работе».

«Российские компании уже сейчас осуществляют большой объем платежей, основным фактическим направлением которых является декарбонизация. Но эти платежи, хотя и являются, по сути, углеродным сбором, формально имеют другую правовую природу», – пишет Шохин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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