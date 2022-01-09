РСПП хочет пересчитать акцизы и энергоплатежи в углеродные единицы

В рамках стратегии по адаптации экономики РФ к требованиям климатической повестки необходимо учесть обязательные платежи, которые так или иначе направлены на снижение выбросов парниковых газов. Об этом написал премьеру Михаилу Мишустину глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; лобби крупного бизнеса) Александр Шохин. «Ведомости» ознакомились с документом. В пресс-службе правительства уточнили, что письмо передано в Минэкономики. Представитель министерства сказал «Ведомостям», что предложения «в работе».