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Песков призвал проверить данные об увольнении из школы за чтение Хармса

Ведомости

Публикацию об учительнице, которую якобы уволили из гимназии в Санкт-Петербурге за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, необходимо дополнительно проверить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное», — отметил Песков. Он также предложил адресовать вопрос о том, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, в Минпросвещения.

Ранее Серафима Сапрыкина сообщила на своей странице в Facebook, что в конце декабря 2021 г. директор гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга вынудила ее уйти с работы из-за чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Поэтов директор школы, по словам Сапрыкиной, назвала «врагами народа». Преподаватель подчеркнула, что ранее обсуждала проведение такого урока с завучем и она «была от идеи в восторге».

На ситуацию также обратил внимание депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский. У себя на странице в Facebook он сообщил, что попросил провести проверку и принять меры к руководству гимназии, если версия учителя подтвердится.

Даниил Хармс был арестован в 1941 г. за «участие в антисоветской группе писателей» и умер 2 февраля 1942 г. в психиатрическом отделении больницы следственного изолятора «Кресты». Введенский также был арестован в 1941 г. по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он скончался. Оба поэта были посмертно реабилитированы в 1960 г. и 1964 г. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных