Песков призвал проверить данные об увольнении из школы за чтение Хармса
Публикацию об учительнице, которую якобы уволили из гимназии в Санкт-Петербурге за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, необходимо дополнительно проверить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное», — отметил Песков. Он также предложил адресовать вопрос о том, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, в Минпросвещения.
Ранее Серафима Сапрыкина сообщила на своей странице в Facebook, что в конце декабря 2021 г. директор гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга вынудила ее уйти с работы из-за чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Поэтов директор школы, по словам Сапрыкиной, назвала «врагами народа». Преподаватель подчеркнула, что ранее обсуждала проведение такого урока с завучем и она «была от идеи в восторге».
Даниил Хармс был арестован в 1941 г. за «участие в антисоветской группе писателей» и умер 2 февраля 1942 г. в психиатрическом отделении больницы следственного изолятора «Кресты». Введенский также был арестован в 1941 г. по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он скончался. Оба поэта были посмертно реабилитированы в 1960 г. и 1964 г. соответственно.