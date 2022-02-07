Песков призвал проверить данные об увольнении из школы за чтение Хармса

«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное», — отметил Песков. Он также предложил адресовать вопрос о том, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, в Минпросвещения.