Глава Минпросвещения призвал восстановить уволенную учительницу в Петербурге
Минпросвещения проверит информацию об увольнении педагога Серафимы Сапрыкиной из школы за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. Он также призвал восстановить Сапрыкину на работе.
«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — сказал Кравцов.
Сапрыкина ранее сообщила на своей странице в Facebook, что в конце декабря 2021 г. директор гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга вынудила ее уйти с работы из-за чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Поэтов директор школы, по словам Сапрыкиной, назвала «врагами народа». Преподаватель подчеркнула, что ранее обсуждала проведение такого урока с завучем и она «была от идеи в восторге».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал провести дополнительную проверку. Он также предложил адресовать вопрос о том, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, в Минпросвещения.
Даниил Хармс был арестован в 1941 г. за «участие в антисоветской группе писателей» и умер 2 февраля 1942 г. в психиатрическом отделении больницы следственного изолятора «Кресты». Введенский также был арестован в 1941 г. по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он скончался. Оба поэта были посмертно реабилитированы в 1960 г. и 1964 г. соответственно.