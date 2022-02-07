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Россия на Олимпиаде завоевала серебро в прыжках на лыжах с трамплина

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Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях, передает ТАСС. Это первая медаль России в данном виде спорта с 1968 г., тогда на Олимпиаде в Гренболе победителем стал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Российские атлеты — Ирма Махини, Екатерина Аввакумова, Данила Садреев и Евгений Климов набрали 890,3 балла по итогам четырех попыток. Победителем соревнований стала сборная Словении — 1001,5 балла, бронзовыми призерами стали канадцы с общей суммой 844,6 балла. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за несоответствия экипировки установленным нормам.

Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). На сегодняшний день россияне занимают второе место в общем зачете Олимпиады — на их счету две золотые медали, три серебряные и две бронзовые. Лидерство зачета остается за сборной Швеции, на счету которой три золотые медали.

Ранее сегодня российские фигуристы второй раз в истории победили в командном турнире на Олимпиаде. Золотые медали завоевали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на люду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных