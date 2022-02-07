Россия на Олимпиаде завоевала серебро в прыжках на лыжах с трамплина
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях, передает ТАСС. Это первая медаль России в данном виде спорта с 1968 г., тогда на Олимпиаде в Гренболе победителем стал советский спортсмен Владимир Белоусов.
Российские атлеты — Ирма Махини, Екатерина Аввакумова, Данила Садреев и Евгений Климов набрали 890,3 балла по итогам четырех попыток. Победителем соревнований стала сборная Словении — 1001,5 балла, бронзовыми призерами стали канадцы с общей суммой 844,6 балла. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за несоответствия экипировки установленным нормам.
Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). На сегодняшний день россияне занимают второе место в общем зачете Олимпиады — на их счету две золотые медали, три серебряные и две бронзовые. Лидерство зачета остается за сборной Швеции, на счету которой три золотые медали.
Ранее сегодня российские фигуристы второй раз в истории победили в командном турнире на Олимпиаде. Золотые медали завоевали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на люду), Камила Валиева (женское одиночное катание).