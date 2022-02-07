Россия на Олимпиаде завоевала серебро в прыжках на лыжах с трамплина

Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). На сегодняшний день россияне занимают второе место в общем зачете Олимпиады — на их счету две золотые медали, три серебряные и две бронзовые. Лидерство зачета остается за сборной Швеции, на счету которой три золотые медали.