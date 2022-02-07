Национальный совет Австрии одобрил не признающее «Спутник V» постановление Минздрава

Привитым вакцинами, не входящими в этот список, придется проходить вакцинацию повторно. При этом для непризнанных вакцин, включая «Спутник V», действует специальный регламент: тем, кто уже привился двумя компонентами вакцины, для удовлетворения требований закона разрешается сделать не три, а две прививки одобренными в ЕС препаратами. Посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский счел постановление «дискриминационным» в отношении вакцинированных «Спутником V». По его словам, оно создает новые искусственные барьеры для двухсторонних контактов, в том числе деловых.