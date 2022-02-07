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Национальный совет Австрии одобрил не признающее «Спутник V» постановление Минздрава

Ведомости

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) утвердил список одобренных в стране вакцин от COVID-19, куда не вошел российский препарат «Спутник V», передает «РИА Новости».

Постановление местного минздрава, за которое проголосовали депутаты, включает в перечень вакцин, разрешенных для обязательной вакцинации от коронавируса, уже одобренные европейским регулятором EMA препараты. В него также вошли две вакцины китайского и три — индийского производства, сообщало Австрийское агентство печати со ссылкой на документ.

Привитым вакцинами, не входящими в этот список, придется проходить вакцинацию повторно. При этом для непризнанных вакцин, включая «Спутник V», действует специальный регламент: тем, кто уже привился двумя компонентами вакцины, для удовлетворения требований закона разрешается сделать не три, а две прививки одобренными в ЕС препаратами. Посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский счел постановление «дискриминационным» в отношении вакцинированных «Спутником V». По его словам, оно создает новые искусственные барьеры для двухсторонних контактов, в том числе деловых.

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Согласно нововведениям, привиться должны все граждане страны старше 18 лет, кроме беременных и имеющих медотвод. Для переболевших COVID-19 исключение действует на протяжении 180 дней после сдачи положительного теста на коронавирус. За отказ от вакцинации без уважительных причин предусмотрен денежный штраф в размере до 3600 евро.

В январе глава австрийского Минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что общегосударственный кризисный координационный центр по борьбе с коронавирусом изучает вопрос учета вакцинированных «Спутником V» после начала реализации закона. Он напомнил, что в Австрии проживает много привитых российским препаратом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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