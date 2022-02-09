Россия призвала Таиланд отменить карантин для привитых «Спутником лайт»
Посольство России в Таиланде направило местным властям запрос на включение вакцины «Спутник лайт» в список препаратов, при вакцинации которыми иностранцы могут въехать в страну без карантина, сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
«Мы сейчас поставили вопрос, чтобы в список разрешенных для бескарантинного въезда вакцин включили еще "Спутник лайт". Необходимо добавить препарат, поскольку он является бустером для тех, кто вакцинировался "Спутником V", — заявил Томихин (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что власти Таиланда дадут положительный ответ.
В конце декабря Томихин сообщал, что российская сторона предоставила регулятору Таиланда информацию, необходимую для регистрации «Спутника V» и «Спутника лайт». Посол заявил, что таиландская сторона настаивает, что Россия не предоставила все нужные документы.
С 1 сентября прошлого года власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, привитым «Спутником V», по туристической программе «Пхукетская песочница», согласно которой туристы должны семь дней находиться в пределах определенных территорий. С 1 ноября было введено требование регистрироваться в системе Thailand Pass, чтобы получить QR-код для въезда в страну по одной из трех схем: Test and Go, «Пхукетская песочница» и карантин.