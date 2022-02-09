Россия призвала Таиланд отменить карантин для привитых «Спутником лайт»

С 1 сентября прошлого года власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, привитым «Спутником V», по туристической программе «Пхукетская песочница», согласно которой туристы должны семь дней находиться в пределах определенных территорий. С 1 ноября было введено требование регистрироваться в системе Thailand Pass, чтобы получить QR-код для въезда в страну по одной из трех схем: Test and Go, «Пхукетская песочница» и карантин.