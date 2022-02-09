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Россия призвала Таиланд отменить карантин для привитых «Спутником лайт»

Ведомости

Посольство России в Таиланде направило местным властям запрос на включение вакцины «Спутник лайт» в список препаратов, при вакцинации которыми иностранцы могут въехать в страну без карантина, сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«Мы сейчас поставили вопрос, чтобы в список разрешенных для бескарантинного въезда вакцин включили еще "Спутник лайт". Необходимо добавить препарат, поскольку он является бустером для тех, кто вакцинировался "Спутником V", — заявил Томихин (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что власти Таиланда дадут положительный ответ.

В конце декабря Томихин сообщал, что российская сторона предоставила регулятору Таиланда информацию, необходимую для регистрации «Спутника V» и «Спутника лайт». Посол заявил, что таиландская сторона настаивает, что Россия не предоставила все нужные документы.

С 1 сентября прошлого года власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, привитым «Спутником V», по туристической программе «Пхукетская песочница», согласно которой туристы должны семь дней находиться в пределах определенных территорий. С 1 ноября было введено требование регистрироваться в системе Thailand Pass, чтобы получить QR-код для въезда в страну по одной из трех схем: Test and Go, «Пхукетская песочница» и карантин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных