Минздрав одобрил клинические исследования препарата от коронавируса компании «Промомед»

3 февраля Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат «эсперавир» на основе молнупиравира, который применяется для лечения инфицированных коронавирусом пациентов. Препарат разработан российской фармацевтической компанией «Промед». Он будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. Как пояснили в компании, «Эсперавир» позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации пациентов. Клинические исследования доказали эффективность препарата по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, в снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния, подчеркнули в пресс-службе «Промеда».