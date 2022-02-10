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Минздрав одобрил клинические исследования препарата от коронавируса компании «Промомед»

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение третьей фазы клинических исследований препарата для лечения коронавируса от фармацевтической компании «Промомед», который идет под предварительным названием JTBC00201, следует из информации Государственного реестра лекарственных средств.

«Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата JTBC00201 одобрено у взрослой популяции», — говорится в протоколе. Согласно данным реестра, исследования будут проведены при участии 335 пациентов в 11 российских медицинских организациях и завершатся 29 декабря 2023 г.

3 февраля Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат «эсперавир» на основе молнупиравира, который применяется для лечения инфицированных коронавирусом пациентов. Препарат разработан российской фармацевтической компанией «Промед». Он будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. Как пояснили в компании, «Эсперавир» позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации пациентов. Клинические исследования доказали эффективность препарата по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, в снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния, подчеркнули в пресс-службе «Промеда».

В конце января Минздрав одобрил клинические испытания еще одного препарата на основе молнупиравира от компании «Эдвансд Фармасьютикалс». Первая, вторая и третья фазы клинических исследований будут проведены при участии 290 пациентов в одной из московских клиник. Испытания планируется завершить 14 декабря 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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