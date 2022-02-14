Минздрав одобрил исследования инъекционного препарата для лечения COVID-19 «амбервин»

Первый в России препарат от коронавируса в форме инъекций «арепливир» был зарегистрирован 12 ноября, также компанией «Промомед». Ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет. В основе препарата — действующее вещество фавипиравир, которое было создано в Японии в 2002 г. в качестве средства против гриппа. Фавипиравир входит в список лекарств, которые рекомендует применять для лечения COVID-19 Минздрав РФ. Это синтетический препарат, который связывает вирусную РНК-полимеразу (фермент, по сути, копирующий генетический материал вируса) в культуре клеток — иными словами, блокирует репликацию вируса.