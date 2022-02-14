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Общество

Минздрав одобрил исследования инъекционного препарата для лечения COVID-19 «амбервин»

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение третьей фазы клинических исследований препарата от коронавируса для инъекций и ингаляций «Амбервин», который разработан российской фармацевтической компанией «Промомед», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

«Открыто рандомизированное сравнительное исследование по оценке эффективности, безопасности и переносимости применения препарата «амбервин» для внутривенного и внутримышечного введения и раствора для ингаляций, у пациентов, госпитализированных с COVID-19», — говорится в сообщении. Согласно данным, третья фаза клинических исследований препарата пройдет при участии 350 пациентов в 10 российских медучреждениях и завершится 31 декабря 2022 г. 

Первый в России препарат от коронавируса в форме инъекций «арепливир» был зарегистрирован 12 ноября, также компанией «Промомед». Ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет. В основе препарата — действующее вещество фавипиравир, которое было создано в Японии в 2002 г. в качестве средства против гриппа. Фавипиравир входит в список лекарств, которые рекомендует применять для лечения COVID-19 Минздрав РФ. Это синтетический препарат, который связывает вирусную РНК-полимеразу (фермент, по сути, копирующий генетический материал вируса) в культуре клеток — иными словами, блокирует репликацию вируса. 

В России арепливир ранее продавался только в форме таблеток. Помимо него в стране созданы и зарегистрированы три других лекарства на основе фавипиравира — авифавир, коронавир и ковидолек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных