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СК предъявил экс-гендиректору Антипинского НПЗ обвинение в хищении $10 млн

Ведомости

Управление СКР по Тюменской области заочно предъявило обвинение экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко в покушении на особо крупное мошенничество, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, перед увольнением в 2018 г. Лисовиченко незаконно выписал себе премию в $10 млн.

Ленинский районный суд Тюмени также удовлетворил ходатайство о заочном аресте Лисовиченко. В 2019 г. тот же суд заочно арестовал Лисовиченко по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем существенный вред организации, то есть Антипинскому НПЗ.

В обвинительном постановлении говорится, что Лисовиченко в 2018 г. перед своим увольнением «с целью хищения денежных средств» предприятия сделал фальшивый протокол заседания совета директоров НПЗ о выплате ему премии в размере $10 млн. Также он изготовил приказ о своем премировании «в связи с достижением производственных показателей».

Адвокат обвиняемого Руслан Елканов сообщил изданию, что новое уголовное дело возбудили по заявлению представителей нынешнего руководства завода и на основе показаний работников предприятия. Защитник не стал комментировать детали дела, но выразил несогласие со всеми ранее выдвинутыми претензиями.

Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября 2018 г. По информации следствия, будучи гендиректором, он заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, в результате чего Антипинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 35 млн руб. В отношении топ-менеджера расследуется дело по ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

По данным Генпрокуратуры, 20 января топ-менеджера задержали в Италии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Экс-гендиректор пока находится в тюрьме города Лечче. Во время заседания суда, на котором ему избирали меру пресечения, Лисовиченко заявил, что дело против него сфабриковано, и попросил политического убежища в Италии. Елканов сообщил со ссылкой на адвокатов топ-менеджера в Италии, что суд постановил не выдавать его до полного разбирательства дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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