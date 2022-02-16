СК предъявил экс-гендиректору Антипинского НПЗ обвинение в хищении $10 млн

По данным Генпрокуратуры, 20 января топ-менеджера задержали в Италии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Экс-гендиректор пока находится в тюрьме города Лечче. Во время заседания суда, на котором ему избирали меру пресечения, Лисовиченко заявил, что дело против него сфабриковано, и попросил политического убежища в Италии. Елканов сообщил со ссылкой на адвокатов топ-менеджера в Италии, что суд постановил не выдавать его до полного разбирательства дела.