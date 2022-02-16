СК предъявил экс-гендиректору Антипинского НПЗ обвинение в хищении $10 млн
Управление СКР по Тюменской области заочно предъявило обвинение экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко в покушении на особо крупное мошенничество, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, перед увольнением в 2018 г. Лисовиченко незаконно выписал себе премию в $10 млн.
Ленинский районный суд Тюмени также удовлетворил ходатайство о заочном аресте Лисовиченко. В 2019 г. тот же суд заочно арестовал Лисовиченко по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем существенный вред организации, то есть Антипинскому НПЗ.
В обвинительном постановлении говорится, что Лисовиченко в 2018 г. перед своим увольнением «с целью хищения денежных средств» предприятия сделал фальшивый протокол заседания совета директоров НПЗ о выплате ему премии в размере $10 млн. Также он изготовил приказ о своем премировании «в связи с достижением производственных показателей».
Адвокат обвиняемого Руслан Елканов сообщил изданию, что новое уголовное дело возбудили по заявлению представителей нынешнего руководства завода и на основе показаний работников предприятия. Защитник не стал комментировать детали дела, но выразил несогласие со всеми ранее выдвинутыми претензиями.
Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября 2018 г. По информации следствия, будучи гендиректором, он заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, в результате чего Антипинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 35 млн руб. В отношении топ-менеджера расследуется дело по ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).
По данным Генпрокуратуры, 20 января топ-менеджера задержали в Италии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Экс-гендиректор пока находится в тюрьме города Лечче. Во время заседания суда, на котором ему избирали меру пресечения, Лисовиченко заявил, что дело против него сфабриковано, и попросил политического убежища в Италии. Елканов сообщил со ссылкой на адвокатов топ-менеджера в Италии, что суд постановил не выдавать его до полного разбирательства дела.