В США зафиксировали первый в мире случай излечения от ВИЧ среди женщин

Врачи в Нью-Йорке сообщили, что у пациентки не было обнаружено никаких признаков ВИЧ в ходе обширного тестирования с тех пор, как она прекратила антиретровирусное лечение в октябре 2020 г. после трансплантации стволовых клеток с редкой генетической мутацией, которая блокирует инвазию ВИЧ. Длительная ремиссия означает то, что у пациентки в организме перестали размножаться клетки вируса, в отличие от пациентов с отсутствием ремиссии.