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Общество

В США зафиксировали первый в мире случай излечения от ВИЧ среди женщин

Ведомости

В США зафиксирован четвертый в мире случай излечения от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишет The Wall Street Journal. До этого три известных случая излечения от ВИЧ были связаны с мужчинами, теперь устойчивой ремиссии удалось достичь женщине.

Женщину «средних лет и смешанной расы» лечили врачи Weill Cornell Medicine и New York Presbyterian в рамках исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, отмечает издание.

Врачи в Нью-Йорке сообщили, что у пациентки не было обнаружено никаких признаков ВИЧ в ходе обширного тестирования с тех пор, как она прекратила антиретровирусное лечение в октябре 2020 г. после трансплантации стволовых клеток с редкой генетической мутацией, которая блокирует инвазию ВИЧ. Длительная ремиссия означает то, что у пациентки в организме перестали размножаться клетки вируса, в отличие от пациентов с отсутствием ремиссии.

Заболевание ВИЧ у пациентки сопровождалось острой формой лейкемии, пишет издание. Ей пересадили стволовые клетки от взрослого родственника и пуповинную кровь от новорожденного, с которым она не состояла в родстве. Данное лечение, вероятно, подойдет для более широкого круга людей, чем трансплантаты, которые победили ВИЧ у трех других пациентов, считают врачи, поскольку пуповинная кровь не обязательно должна быть точным генетическим совпадением с пациентом-реципиентом, указал доктор Глесби, представивший результаты лечения на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям.

Первым человеком, излечившимся от ВИЧ-инфекции, был Тимоти Рэй Браун, которого первоначально называли «берлинским пациентом». Он умер в 2020 г. после рецидива лейкемии. В 2019 г. исследователи сообщили, что два других пациента, мужчины из Лондона и Дюссельдорфа, достигли устойчивой ремиссии ВИЧ после пересадки трансплантатов и прекращения приема лекарств от ВИЧ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных