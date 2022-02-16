В США зафиксировали первый в мире случай излечения от ВИЧ среди женщин
В США зафиксирован четвертый в мире случай излечения от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишет The Wall Street Journal. До этого три известных случая излечения от ВИЧ были связаны с мужчинами, теперь устойчивой ремиссии удалось достичь женщине.
Женщину «средних лет и смешанной расы» лечили врачи Weill Cornell Medicine и New York Presbyterian в рамках исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, отмечает издание.
Врачи в Нью-Йорке сообщили, что у пациентки не было обнаружено никаких признаков ВИЧ в ходе обширного тестирования с тех пор, как она прекратила антиретровирусное лечение в октябре 2020 г. после трансплантации стволовых клеток с редкой генетической мутацией, которая блокирует инвазию ВИЧ. Длительная ремиссия означает то, что у пациентки в организме перестали размножаться клетки вируса, в отличие от пациентов с отсутствием ремиссии.
Заболевание ВИЧ у пациентки сопровождалось острой формой лейкемии, пишет издание. Ей пересадили стволовые клетки от взрослого родственника и пуповинную кровь от новорожденного, с которым она не состояла в родстве. Данное лечение, вероятно, подойдет для более широкого круга людей, чем трансплантаты, которые победили ВИЧ у трех других пациентов, считают врачи, поскольку пуповинная кровь не обязательно должна быть точным генетическим совпадением с пациентом-реципиентом, указал доктор Глесби, представивший результаты лечения на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям.
Первым человеком, излечившимся от ВИЧ-инфекции, был Тимоти Рэй Браун, которого первоначально называли «берлинским пациентом». Он умер в 2020 г. после рецидива лейкемии. В 2019 г. исследователи сообщили, что два других пациента, мужчины из Лондона и Дюссельдорфа, достигли устойчивой ремиссии ВИЧ после пересадки трансплантатов и прекращения приема лекарств от ВИЧ.