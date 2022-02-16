Минздрав разрешил испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц

Министерство разрешило провести первую и вторую фазу исследования. В ходе него разработчики изучат переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины на 600 добровольцах 18-55 лет. Часть добровольцев получит плацебо, часть – вакцину в дозировке 40 мкг/доза, часть – в дозировке 80 мкг/доза. Вакцину будут вводить два раза с промежутком в 21 день. Испытания пройдут в семи больницах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кирове, Перми и Новосибирской области.