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Минздрав разрешил испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц

Ведомости

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания вакцины на основе частиц, подобных коронавирусу Sars-Cov-2, говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат разработан в Научном центре им. Гамалеи.

Министерство разрешило провести первую и вторую фазу исследования. В ходе него разработчики изучат переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины на 600 добровольцах 18-55 лет. Часть добровольцев получит плацебо, часть – вакцину в дозировке 40 мкг/доза, часть – в дозировке 80 мкг/доза. Вакцину будут вводить два раза с промежутком в 21 день. Испытания пройдут в семи больницах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кирове, Перми и Новосибирской области.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу», что такая вакцина основана на различных S-белках коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона». Препарат может понадобиться на случай возникновения новых вариантов коронавируса, от которых может не защитить «Спутник V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных