Минздрав разрешил испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц
Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания вакцины на основе частиц, подобных коронавирусу Sars-Cov-2, говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат разработан в Научном центре им. Гамалеи.
Министерство разрешило провести первую и вторую фазу исследования. В ходе него разработчики изучат переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины на 600 добровольцах 18-55 лет. Часть добровольцев получит плацебо, часть – вакцину в дозировке 40 мкг/доза, часть – в дозировке 80 мкг/доза. Вакцину будут вводить два раза с промежутком в 21 день. Испытания пройдут в семи больницах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кирове, Перми и Новосибирской области.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу», что такая вакцина основана на различных S-белках коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона». Препарат может понадобиться на случай возникновения новых вариантов коронавируса, от которых может не защитить «Спутник V».