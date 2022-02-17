У большинства привитых «Спутником V» спустя год сохранился высокий уровень антител

Добровольцев для дополнительных исследований выбирали случайным образом на базе 19 поликлиник. Им ввели сам «Спутник V», а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад (или на месяц раньше или позже). Добровольцам предложили сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса.