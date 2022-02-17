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У большинства привитых «Спутником V» спустя год сохранился высокий уровень антител

Ведомости

У вакцинированных препаратом «Спутник V» высокий уровень антител к коронавирусу сохраняется спустя год после прививки, свидетельствуют результаты дополнительных исследований российской вакцины. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.

Продлить исследование «Спутника V» было решено в декабре прошлого года, чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы, напомнила Ракова.

«На сегодня есть результаты по 1323 участникам из 3000 — это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80 процентов уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — отметила она.

Добровольцев для дополнительных исследований выбирали случайным образом на базе 19 поликлиник. Им ввели сам «Спутник V», а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад (или на месяц раньше или позже). Добровольцам предложили сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса.

BAU (binding antibody units) — это единица измерения связывающих антител, утвержденная Всемирной организацией здравоохранения в качестве международного стандарта измерения летом 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных