У большинства привитых «Спутником V» спустя год сохранился высокий уровень антител
У вакцинированных препаратом «Спутник V» высокий уровень антител к коронавирусу сохраняется спустя год после прививки, свидетельствуют результаты дополнительных исследований российской вакцины. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.
Продлить исследование «Спутника V» было решено в декабре прошлого года, чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы, напомнила Ракова.
«На сегодня есть результаты по 1323 участникам из 3000 — это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80 процентов уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — отметила она.
Добровольцев для дополнительных исследований выбирали случайным образом на базе 19 поликлиник. Им ввели сам «Спутник V», а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад (или на месяц раньше или позже). Добровольцам предложили сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса.
BAU (binding antibody units) — это единица измерения связывающих антител, утвержденная Всемирной организацией здравоохранения в качестве международного стандарта измерения летом 2021 г.