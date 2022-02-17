Ученый спрогнозировал шестую волну коронавируса в России

Боровков отметил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Санкт-Петербурга построена до конца лета. Он отметил, что «дальше заглядывать не стоит», потому что за это время может произойти много событий, которые могут изменить характер распространения COVID-19. «Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны», — уточнил Боровков. Он также добавил, что в зависимости от течения новой волны прогноз будет актуализироваться и уточняться.