Ученый спрогнозировал шестую волну коронавируса в России
Текущая пятая волна COVID-19 в России не будет последней — новый всплеск заболеваемости может случиться в начале лета с приходом сезона отпусков, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.
«До лета коронавирус точно не отступит. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем», — подчеркнул специалист в интервью «РИА Новости». По его словам, на сегодняшний день Россия уже прошла пик заболеваемости новой волны, однако выздоровление будет проходить медленнее, чем рост.
Боровков отметил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Санкт-Петербурга построена до конца лета. Он отметил, что «дальше заглядывать не стоит», потому что за это время может произойти много событий, которые могут изменить характер распространения COVID-19. «Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны», — уточнил Боровков. Он также добавил, что в зависимости от течения новой волны прогноз будет актуализироваться и уточняться.
16 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что еженедельный прирост новых случаев COVID-19 в России замедлился. Тем не менее ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, добавила Попова. В целом рост заболеваемости продолжается пятую неделю подряд. Также глава Роспотребнадзора указала на снижение доли столичных регионов в общей структуре заражений. Эпидемиологический процесс «уходит» в восточные регионы России, на все субъекты, кроме столичных, приходится почти 80% всех заболевших.
За последние сутки в России, по данным оперштаба, зарегистрировали 180 622 случая заражения коронавирусом. За весь период в стране выявили 14 840 502 случая заражения. 11 828 475 пациентов вылечились от вируса, 343 173 – скончались. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,9%, сообщил оперштаб 11 февраля. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.