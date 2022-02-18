Паром Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту загорелся у берегов Греции
В Ионическом море на пассажирском пароме Euroferry Olympia, который ходит под флагом Италии, произошел пожар. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, сообщило издание skai.gr.
Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы (Греция) в Бриндизи (Италия). По предварительным данным береговой охраны, пожар произошел на палубе третьего этажа, его причина неизвестна.
Капитан запросил эвакуацию. К горящему судну прибыли три корабля береговой охраны, буксиры и плавсредства. По данным замминистра судоходства Костаса Кацафадоса, все пассажиры живы, они находятся в спасательных шлюпках.
По данным Marine Traffic, судно было построено в 1995 г. Сейчас оно курсирует между греческим островом Игуменица и итальянским Бриндизи. Длина корабля составляет около 184 м, ширина – 28,7 м.