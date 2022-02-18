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Паром Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту загорелся у берегов Греции

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В Ионическом море на пассажирском пароме Euroferry Olympia, который ходит под флагом Италии, произошел пожар. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, сообщило издание skai.gr.

Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы (Греция) в Бриндизи (Италия). По предварительным данным береговой охраны, пожар произошел на палубе третьего этажа, его причина неизвестна.

Капитан запросил эвакуацию. К горящему судну прибыли три корабля береговой охраны, буксиры и плавсредства. По данным замминистра судоходства Костаса Кацафадоса, все пассажиры живы, они находятся в спасательных шлюпках.

По данным Marine Traffic, судно было построено в 1995 г. Сейчас оно курсирует между греческим островом Игуменица и итальянским Бриндизи. Длина корабля составляет около 184 м, ширина – 28,7 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных