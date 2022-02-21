Эксперты зафиксировали снижение числа случаев загрязнения водоемов в 2021 году

«Совокупное количество загрязнений рек и водоемов в 2021 г. снизилось на 12%, это произошло за счет уменьшения на 16% менее вредоносных высоких загрязнений. Экстремально высоких загрязнений при этом стало на 2% больше. И конечно, важно учитывать фактор выборочного мониторинга — далеко не все загрязнения могли быть выявлены и попали в поле зрения специалистов», — пояснила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.