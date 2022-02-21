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Эксперты зафиксировали снижение числа случаев загрязнения водоемов в 2021 году

Ведомости

За прошлый год в России зафиксировали 1849 случаев высокого и 592 случая экстремально высокого загрязнения пресных вод — рек, озер, болот, водохранилищ, каналов, ручьев и пр. В совокупности это минимальный показатель с 2012 г., тогда он составил 1913 случаев, говорится в исследовании аналитической службы Finexpertiza, основанном на данных Росгидромета. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Высокий уровень загрязнений поверхностных вод начинается с момента, когда концентрация одного или нескольких веществ превышает допустимую норму в 3-5 раз. В зависимости от степени могут наблюдаться визуальные признаки загрязнений, например покрытие нефтяной, масляной или другой пленкой.

Показатель 2021 г. на 12% меньше, чем был в 2020 г. (тогда 2783 случая). В целом число случаев загрязнения водоемов снижается второй год подряд. В 2019 г. таковых было 3095.

«Совокупное количество загрязнений рек и водоемов в 2021 г. снизилось на 12%, это произошло за счет уменьшения на 16% менее вредоносных высоких загрязнений. Экстремально высоких загрязнений при этом стало на 2% больше. И конечно, важно учитывать фактор выборочного мониторинга — далеко не все загрязнения могли быть выявлены и попали в поле зрения специалистов», — пояснила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.

Большинство случаев загрязнений пресных вод наблюдалось в Свердловской (377), Мурманской (245) и Московской областях (228), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (99) и Иркутской области (86). По данным экспертов, основными источниками загрязнения стали металлургические, горнодобывающие, нефтяные и целлюлозно-бумажные предприятия, а также компании жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Finexpertiza сообщили, что количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2021 г. достигло максимума как минимум за 17 лет. Оно составило 406 случаев, что почти на четверть больше, чем в 2020 г.

Ранее по теме: Finexpertiza сообщила о рекордном числе случаев загрязнения воздуха в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных