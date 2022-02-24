В России за сутки выявили 132 998 случаев коронавируса

По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается вторую неделю подряд и составляет 59,7%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 86,7 млн россиян, а полностью привились 82,6 млн человек.