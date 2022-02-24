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В России за сутки выявили 132 998 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 132 998 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 1 февраля. Умерли от COVID-19 за сутки 762 человека.

За весь период пандемии в России выявили 15 928 568 случаев заражения коронавирусом. 12 972 661 пациент выздоровел от COVID-19, 348 578 – скончались.

В Москве за сутки выявили 4730 случаев заражения – показатель начал снижаться после роста днем ранее. 505 пациентов c COVID-19 госпитализировали за сутки, 82 – погибли.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 8742 случая, Красноярском крае – 5121, Новосибирской области – 4529, Пермском крае – 4408, Башкортостане – 4196 случаев.

По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается вторую неделю подряд и составляет 59,7%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 86,7 млн россиян, а полностью привились 82,6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных