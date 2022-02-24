В России за сутки выявили 132 998 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 132 998 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 1 февраля. Умерли от COVID-19 за сутки 762 человека.
За весь период пандемии в России выявили 15 928 568 случаев заражения коронавирусом. 12 972 661 пациент выздоровел от COVID-19, 348 578 – скончались.
В Москве за сутки выявили 4730 случаев заражения – показатель начал снижаться после роста днем ранее. 505 пациентов c COVID-19 госпитализировали за сутки, 82 – погибли.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 8742 случая, Красноярском крае – 5121, Новосибирской области – 4529, Пермском крае – 4408, Башкортостане – 4196 случаев.
По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается вторую неделю подряд и составляет 59,7%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 86,7 млн россиян, а полностью привились 82,6 млн человек.